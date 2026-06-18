Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Daegu Gyeongbuk, en Corea del Sur, descubrieron que el gen p53 desempeña una función clave en la protección de las células madre neurales del hipocampo frente al estrés crónico.

Los hallazgos, publicados en la revista científica Autophagy, podrían abrir nuevas vías para el desarrollo de tratamientos contra trastornos como la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo asociado al estrés.

Un mecanismo de autodestrucción en el cerebro

Según el estudio, cuando el estrés se vuelve crónico, las células madre del hipocampo comienzan un proceso denominado muerte por autofagia. Este mecanismo provoca que las células activen sistemas de degradación interna que terminan destruyéndolas.

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El hipocampo es una región cerebral fundamental para funciones como la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. La pérdida de células en esta zona ha sido relacionada con trastornos neuropsiquiátricos y dificultades cognitivas.

El papel protector del gen p53

Los investigadores identificaron que el gen p53 actúa como una barrera de protección frente al daño provocado por el estrés. Aunque tradicionalmente es conocido por eliminar células dañadas o cancerosas, en el cerebro adulto desempeña una función distinta.

El profesor Yu Seong-woon, líder de la investigación, afirmó: “Hemos demostrado por primera vez que p53 funciona como una barrera protectora que salva a las células del estrés en las células madre neurales del hipocampo”.

Los resultados sugieren que este gen puede actuar de manera dual:

• Elimina células anormales o potencialmente cancerosas.

• Protege células cerebrales sanas frente al estrés prolongado.

• Favorece la supervivencia de las células madre neurales.

• Contribuye a preservar funciones cognitivas.

Qué ocurre cuando desaparece la protección

Para evaluar el papel de p53, el equipo modificó genéticamente ratones para eliminar este gen del sistema nervioso. Los animales expuestos al estrés mostraron un deterioro acelerado de sus capacidades cognitivas y desarrollaron comportamientos asociados con depresión y ansiedad.

Los análisis revelaron que las hormonas del estrés degradan una proteína denominada LC3, responsable de interactuar con p53 para regular los procesos de limpieza celular. Sin esta protección, las neuronas entran en una fase de autodestrucción que limita la regeneración del hipocampo.

Un fármaco experimental muestra resultados prometedores

Los investigadores también evaluaron el potencial terapéutico de un medicamento experimental conocido como RITA, desarrollado inicialmente para activar mecanismos de defensa contra el cáncer.

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De acuerdo con los resultados, el compuesto logró bloquear la interacción perjudicial entre LC3 y p53, permitiendo que el gen mantuviera su función protectora incluso en condiciones de estrés intenso.

Los ratones tratados con el fármaco presentaron:

• Mayor preservación de células cerebrales.

• Menor deterioro cognitivo.

• Conservación de funciones relacionadas con la memoria.

• Reducción de los efectos negativos asociados al estrés.

Las patentes derivadas del descubrimiento ya fueron registradas en Corea del Sur y Estados Unidos. Los investigadores consideran que estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a proteger el cerebro frente al desgaste provocado por el estrés crónico.