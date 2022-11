Una cuenta llamada ‘Jesucristo’ cuenta con la verificación en Twitter. Con el surgimiento de cuentas falsas o parodias con el check azul en la red social, medios estadounidenses empezaron a cuestionar si Elon Musk está llevando la plataforma en la dirección correcta.

“Twitter le ha dado una marca azul verificada a Jesucristo... Las cosas se están volviendo un poco confusas en Twitter bajo Elon Musk”, dijo Donie O’Sullivan, periodista de la CNN sobre el surgimiento de cuentas ‘fake’ con el check de verificación.

Horas después, la cuenta de Jesucristo citó el tuit del medio norteamericano. “¿Por qué asumen que soy falso?”, dijo el usuario @jesus en Twitter, bajo la etiqueta “A quien le pueda importar”. En su biografía se lee “Carpintero, sanador, Dios” y supuestamente está ubicado en Israel. Además, el enlace de su perfil redirige a la página de Jesús en Wikipedia.

En una entrevista con Business Insider, el usuario afirma que ha utilizado este nombre desde 2006, año en que se fundó Twitter. “Abrí la cuenta de Twitter con el nombre de usuario ‘@Jesus’ en 2006. Pensé que sería divertido publicar tweets durante las festividades como Navidad y Semana Santa. Es satírico. Publico cosas como ‘No lo llames un regreso’ justo después de Pascua para bromear sobre la resurrección de Jesús”, señala.

Con el cambio de mando en la plataforma, finalmente pudo obtener la verificación. “A pesar de que lo he tenido tanto tiempo, nunca estuve seguro de poder verificarlo. Solicité la verificación antes y me rechazaron, pero cuando Elon Musk cambió las reglas de verificación y podías suscribirte a Twitter Blue y comprar un cheque verificado, supe que finalmente era mi momento. Fue inmediato. Compré la suscripción a Twitter Blue, y cuando terminé de confirmar Apple Pay y volví a abrir Twitter, fui verificado”, agrega.

Además, según el mismo usuario, que esté verificado demuestra la incoherencia de la nueva suscripción de Twitter. “En cierto modo, verifiqué la cuenta de Jesús para mostrar cuán absurdo es el nuevo sistema de verificación. Es como, obviamente, yo no soy Jesús. Él no tiene una cuenta de Twitter, entonces, ¿por qué puedo ser verificado? No tiene sentido”, afirma.

“Jesucristo” asegura que algunos usuarios de Twitter le envían plegarias y él trata de responder con algunos consejos, pero también que algunos le envían amenazas de muerte. “No creo que la cuenta sea una blasfemia, porque es bastante obvio para mí que en realidad no me estoy haciendo pasar por Jesús. Recibo mensajes de personas que me dicen que soy una blasfemia y que me voy al infierno, y que van a descubrir quién soy y me matarán”, culmina en la entrevista con el medio norteamericano.