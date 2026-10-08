Investigadores internacionales descubrieron una nueva especie de cocodrilo, ya extinta, cuyos restos aparecieron entre las rocas utilizadas para construir la Gran Esfinge egipcia de Guiza, la emblemática macroescultura de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza humana.

Algo curioso es que, a la nueva especie, bautizada como Herugavialis cairensis, le falta la punta del hocico al igual que a la Gran Esfinge, que también carece de nariz.

El hallazgo se publicó en la revista de la Royal Society de Londres.

Nueva especie de cocodrilo descubierta en Egipto. ( Captura )

La nueva especie pertenece a una familia de cocodrilos denominados gaviales o cocodrilos del Ganges, que pueden medir 6 metros y tienen hocicos largos y delgados para alimentarse de pescados pequeños.

El cráneo fósil, de hace 45 millones de años y a través de cuyo análisis se ha descubierto la nueva especie, fue hallado hace un siglo en la Formación Mokkatan, una unidad geológica de roca caliza del Eoceno medio ubicada cerca de El Cairo.

Los investigadores lo estudiaron con nuevas técnicas de análisis paleontológico, constatando que corresponde a una especie desconocida hasta ahora.