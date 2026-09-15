Las personas mayores de 50 años suelen preocuparse un poco más por su salud física debido al incesante paso de los años. Por eso, buscan alternativas para mantenerse en forma y fortalecer su musculatura o estabilidad. Es por esto que algunas organizaciones han brindado información acerca de cuáles ejercicios son beneficiosos para mantener un cuerpo sano con el paso de la edad.

Según información compartida por el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos (NIA, por sus siglas en inglés), sus investigaciones han mostrado que es importante, a esas edades, hacer tres tipos de ejercicios diferentes: el primero, aeróbico; el segundo, de fortalecimiento muscular, y el tercero, de equilibrio.

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Aseguran que los adultos mayores de 50 años deben hacer ejercicio de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana y ejercicio aeróbico con una intensidad moderada durante al menos 150 minutos (dos horas y media) en el transcurso de siete días. Señalan también que, al llegar a esta edad, las personas se benefician de los ejercicios que ponen a prueba su equilibrio.

Beneficios de hacer estos ejercicios

Los ejercicios aeróbicos pueden fortalecer el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio. Por su parte, el fortalecimiento muscular contribuye a la prevención de lesiones relacionadas con accidentes o caídas y los ejercicios de equilibrio ayudan a evitar caídas y mejorar la estabilidad, según recopiló el instituto NIA.

Según un artículo médico publicado en PubMed, el envejecimiento progresivo hace que el cuerpo pierda capacidades como la fuerza y que articulaciones como las de los tobillos y los pies pierdan movilidad, lo que afecta directamente la marcha y el equilibrio de la persona. Por eso, recalcan que hacer ejercicios que potencien esas zonas ayudará a tener mejores resultados con el paso de los años.

Por otro lado, la Clínica Mayo de Estados Unidos también hace énfasis en que el fortalecimiento muscular es importante a la hora de seguir un programa de entrenamiento, debido a que la masa muscular magra y la fuerza son dos aspectos que, con la edad, tienden a deteriorarse. Con esto, lo que se busca es mejorar y mantener estas características a medida que las personas envejecen.

Con base en información compartida por dicho centro médico, desarrollar huesos fuertes, controlar el peso y llevar un buen manejo de las afecciones crónicas puede contribuir a una mejor calidad de vida con el avance de la edad y ayudar a prevenir problemas relacionados con el equilibrio, la pérdida de fuerza o la estabilidad.

De la misma manera, sugieren realizar actividades que mejoren el fortalecimiento de la masa muscular y fomenten la actividad física, ya que no solo traen beneficios a nivel corporal, sino que también pueden ayudar a mantener la salud del cerebro y ciertas habilidades cognitivas en los adultos mayores de 50 años.