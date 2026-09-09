Fumar puede reducir las posibilidades de lograr un embarazo y también puede disminuir las probabilidades de éxito de los tratamientos de fertilidad.

Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado ayer, en el que analiza y resume la evidencia científica reunida sobre este tema en los últimos 25 años.

Según la OMS, una de cada seis personas en edad reproductiva experimenta infertilidad en algún momento de su vida.

La nueva revisión refuerza la evidencia de que el tabaco perjudica la salud reproductiva en ambos sexos y que abandonarlo puede reducir el riesgo.

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De acuerdo con el documento, los estudios más recientes muestran que el riesgo de infertilidad es 1.4 veces mayor entre las mujeres que fuman versus las que no. Y que se calcula que el 21% de las mujeres “experimentaría infertilidad si es que fuman”.

Y hay varios mecanismos que lo explican, según expertos.

“El tabaco tiene un efecto tóxico a nivel del ovario y eso se manifiesta en infertilidad”, señala Andrea von Hoveling, ginecóloga de Clínica Santa María.

“Esto tiene que ver, aparentemente, con el proceso de combustión al fumar y con efectos de la nicotina. Otro efecto importante se relaciona con el hecho de que fumar produce daño vascular (....). Puede haber una menor irrigación (de sangre) a los ovarios”, explica la especialista.

Carol Urrutia, ginecóloga de Clínica U. de los Andes, señala que otra hipótesis es que el tabaco podría alterar el funcionamiento de las trompas de Falopio, que permiten el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides y su desplazamiento hacia el útero.

Urrutia comenta, además, que el ambiente inflamatorio generado por el tabaco podría afectar “la receptividad del endometrio”, es decir, su capacidad para recibir al embrión y permitir su implantación.

“También habría una disrupción endocrino-gonadal (una alteración hormonal), por lo que la calidad de los óvulos y el ciclo mismo también se verían afectados”, agrega Urrutia.

A juicio de las expertas, un dato esperanzador del documento es que dejar de fumar puede marcar una diferencia: las mujeres que fumaron en el pasado pero que ya no lo hacen presentan un 25% menos de riesgo de infertilidad que aquellas que continúan fumando.

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La evidencia “abre la puerta al hecho de que el cese del tabaco puede traer una mejoría de la fertilidad”, dice Von Hoveling.

En ellos

Por otro lado, la OMS subraya que la infertilidad no es únicamente un problema de salud femenina y que la revisión de 44 estudios con la participación de 60 mil hombres relaciona el consumo de tabaco y alteraciones reproductivas.

“Los hombres fumadores presentaban con mayor frecuencia disfunción eréctil y problemas de eyaculación, así como ausencia de espermatozoides en el semen, menor movilidad y alteraciones en su morfología”, explican los autores del informe.

La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva “habla de que, generalmente, los fumadores tienen, en promedio, alrededor de 20% menos de concentración espermática”, indica Joaquín Errázuriz, ginecólogo de Medicina Reproductiva de Clínica Alemana.

“Y está demostrado que esto es dosis dependiente, es decir, que mientras más sea el consumo de cigarrillo, mayor puede ser el impacto”, añade.

El médico agrega que, “además, el tabaco tiene sustancias tóxicas que aumentan el estrés oxidativo. En simple, se pueden alterar la membrana y las mitocondrias del espermatozoide, que son las que permiten que tenga energía, por lo que se afecta su movilidad”.

En cuanto a los tratamientos de fertilidad, la OMS señala que las investigaciones muestran que “fumar puede reducir el éxito de estas terapias”.

En esa línea, el organismo señala que una investigación con 21 estudios encontró una relación entre el consumo de cigarrillos y un menor número de embarazos y nacimientos tras técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro .

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Según la OMS, “los resultados apuntan a que las probabilidades de obtener un resultado positivo con estos tratamientos podrían reducirse a la mitad entre quienes fuman cigarrillos”.

El vapeo

El trabajo también aborda el potencial impacto de los cigarrillos electrónicos. La OMS señala que, a la fecha, la mayoría de las investigaciones sobre infertilidad se han centrado en el consumo de tabaco convencional y existe menos evidencia sobre estos dispositivos.

Sin embargo, el informe cita un estudio realizado en Estados Unidos con más de 4,500 mujeres, el cual encontró que usar cigarrillos electrónicos se asocia con una reducción del 20% en la fecundabilidad, es decir, la probabilidad de lograr un embarazo durante un ciclo menstrual.

Según Von Hoveling, los componentes presentes en los vapeadores “pudieran” explicar su relación con infertilidad, pero advierte que esto todavía no se ha estudiado lo suficiente.

“Pudiera ser que el solo hecho de aspirar esto, que ya sabemos que es dañino para varios órganos, pudiera afectar también testículos y ovarios”, comenta.

Tabaco ajeno

Las personas no fumadoras, pero que están expuestas al humo del tabaco, suman en el mundo 2,710 millones, incluidos 767 millones de menores de 15 años, lo que contribuyó a 1.66 millones de muertes en 2023, según un artículo publicado en The Lancet Public Health.