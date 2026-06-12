Las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, propiedad de Meta, han ido restableciendo sus servicios de forma gradual luego de registrar una caída en sus respectivas plataformas durante la mañana de este viernes.

El vicepresidente de Comunicaciones de Meta, Andy Stone, confirmó a las 11:41 a.m. que los servicios estaban siendo restablecidos.

“Estamos volviendo, aunque podría tomar algo de tiempo para que todo vuelva completamente a la normalidad”, expresó Stone a través de X.

A eso de las 9:00 a.m., miles de usuarios recurrieron a la red social X y al portal de monitoreo Downdetector para reportar problemas de acceso y fallas en el servicio.

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Hasta el momento, Meta no ha ofrecido detalles sobre la causa de la interrupción.