Un cohete Long March 5 lanzado desde China esta madrugada fue visible desde Puerto Rico, informó la Sociedad de Astronomía del Caribe.

El lanzamiento ocurrió a las 3:30 a.m. desde el Centro Espacial Wenchang, en China, con el objetivo de colocar en el espacio el satélite clasificado TJSW-25.

Según explicó la Sociedad de Astronomía del Caribe, el cohete siguió una trayectoria que lo llevó sobre el polo sur y posteriormente hacia el Caribe, cruzando la región y pasando sobre Puerto Rico de sur a norte-noreste.

“Se vio mirando hacia el sur durante varios minutos a partir de las 4:19 a.m.”, indicó la entidad.

El vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe, Eddie Irizarry, explicó que lo observado desde la isla correspondía a la segunda etapa del cohete realizando una maniobra en el espacio.

“Lo que vimos fue el momento en que la parte superior o segunda etapa de este cohete chino encendió su propulsor para realizar lo que se conoce como un ‘de-orbit burn’, es decir, para frenar y luego poder salirse de órbita para posteriormente desintegrarse”, detalló.