La espera casi termina para las y los fans de Grand Theft Auto, pues la empresa desarrolladora del videojuego, RockStar Games, anunció la fecha de inicio de preventa y reveló la portada oficial de la sexta entrega de la franquicia.

Esta información causó furor entre los fanáticos y seguidores del universo de GTA, quienes llevan esperando el nuevo lanzamiento desde que se estrenó la versión anterior del videojuego en 2013.

¿Cuándo comienza la preventa de GTA VI?

A través de redes sociales Rockstar Games dio a conocer que a partir del 25 de junio Grand Theft Auto VI estará disponible para pre ordenar en tiendas digitales y comercios seleccionados.

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El lanzamiento oficial del videojuego mantiene su fecha, programado para el 19 de noviembre de este año, exclusivamente en versión para PlayStation 5 y Xbox Series X|S (por ahora).

En el mismo anuncio se reveló la portada oficial de la nueva entrega, la cual mantiene su clásico formato de viñetas con personajes, carros y paisajes urbanos que dan un vistazo al espectador sobre las aventuras que pueden esperar en esta edición.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Aunque el tráiler final sigue siendo esperado por los fanáticos del universo, esta información ha emocionado al público.

Por ahora la gran incógnita para los seguidores de la franquicia continúa siendo el precio que tendrá el nuevo videojuego. Mientras no se tiene conocimiento confirmado, algunos analistas estiman que podría superar los 100 dólares (hablando de la edición estándar).