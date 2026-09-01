La humanidad ha cruzado un umbral histórico en la medicina: el envejecimiento ya no se considera un destino inevitable, sino una condición médica tratable que está empezando a ser revertida en entornos clínicos. Durante el World Government Summit de 2026, David Sinclair, profesor de genética de Harvard, afirmó: “Nos encontramos ante la transformación de salud más significativa desde la llegada de las vacunas y el agua potable”.

El hito clínico: el fármaco ER-100 entra a fase humana

Tras décadas de investigación, la empresa Life Biosciences recibió autorización IND de la FDA para iniciar el primer ensayo clínico de reprogramación celular en humanos. El tratamiento, centrado en el fármaco experimental ER-100, busca restaurar la visión en pacientes con neuropatías ópticas como el glaucoma y la NAION (infarto del ojo).

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A diferencia de los experimentos de 2021, este protocolo utiliza un sistema inducible de tres factores (Oct-4, Sox-2 y Klf-4), omitiendo el gen Myc para garantizar la seguridad y evitar que las células pierdan su identidad o se vuelvan cancerosas. Se esperan los primeros resultados de dosificación para finales de este año.

La IA: ‘acelerador’ de descubrimientos

La gran diferencia en este 2026 es el papel de la Inteligencia Artificial (IA). Según Sinclair, su equipo está realizando experimentos en meses que antes habrían tomado “cientos de miles de años”.

La IA ha permitido:

Realizar cribados virtuales de trillones de moléculas para identificar alternativas químicas a la terapia génica.

Desarrollar relojes de envejecimiento biológico (como GrimAge y DunedinPACE) con una precisión del 94%, permitiendo a las personas medir su edad real a través de un smartphone.

Predecir que una píldora para revertir la edad podría estar disponible para el año 2035, con un costo accesible de aproximadamente $100 dólares mensuales.

Impacto económico y dilemas éticos

El avance no está exento de controversia. En Corea del Sur y otros centros tecnológicos, se debate intensamente sobre el impacto social de una población que podría vivir hasta los 150 años. Además, se menciona que las implicaciones económicas son masivas. Extender la esperanza de vida saludable en solo un año generaría un valor de $38 billones de dólares en la economía estadounidense debido al aumento de la productividad.

Por otro lado, filósofos y economistas advierten sobre una posible brecha de salud, en la que la juventud biológica se convierta en un lujo accesible solo para las élites, transformando la estructura de las pensiones y el mercado laboral global. Mientras tanto, la ciencia continúa su avance, impulsada por la convicción de Sinclair de que “la vejez es una enfermedad y, como tal, puede curarse”.