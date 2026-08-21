Durante años, los expertos en nutrición se concentraron en responder una sola pregunta: ¿qué debemos comer? Ahora, una rama de la ciencia conocida como crononutrición sostiene que el horario de las comidas es casi tan importante como los alimentos que elegimos.

La evidencia indica que una cena tardía puede alterar la forma en que el organismo procesa el azúcar, aumentar el apetito y favorecer el almacenamiento de grasa, incluso cuando se consume exactamente la misma cantidad de calorías.

¿Cuál es la hora ideal para cenar?

Los especialistas recomiendan cenar entre dos y cuatro horas antes de acostarse. Ese margen permite que el estómago complete gran parte de la digestión y reduce el riesgo de reflujo, además de favorecer un descanso de mejor calidad.

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Por ejemplo, si una persona suele dormir a las 11:00 p.m., lo más recomendable sería terminar de cenar entre las 7:00 y las 9:00 p.m.

¿Por qué el mismo alimento cambia de efecto?

La respuesta está en el reloj biológico. A medida que cae la noche, el cuerpo produce más melatonina —la hormona que prepara para dormir— y disminuye la sensibilidad a la insulina. Como resultado, el organismo tiene más dificultad para controlar los niveles de glucosa después de una comida nocturna.

En términos sencillos, un plato de pasta o un postre consumido por la mañana suele generar una respuesta metabólica más favorable que ese mismo alimento ingerido poco antes de dormir.

Lo que han encontrado los estudios

Investigaciones sobre crononutrición han observado que las personas que concentran una mayor parte de sus calorías durante el desayuno y el almuerzo tienden a presentar:

Mejor control del azúcar en sangre.

Mayor sensibilidad a la insulina.

Más saciedad durante el día.

Una mayor pérdida de peso en comparación con quienes comen más por la noche.

Los expertos aclaran que el horario no reemplaza una alimentación saludable, pero sí puede potenciar sus beneficios cuando se combina con una dieta equilibrada.

Tres hábitos que recomiendan los especialistas

Para quienes desean mejorar su metabolismo sin recurrir a dietas extremas, las recomendaciones son sencillas:

No saltarse el desayuno, especialmente si es rico en proteínas y fibra. Hacer del almuerzo la comida principal del día cuando sea posible. Cenar ligero y temprano, dejando al menos dos o tres horas antes de ir a la cama.

La crononutrición no propone eliminar alimentos, sino sincronizar las comidas con los ritmos naturales del cuerpo para favorecer una mejor salud metabólica y un descanso más reparador.