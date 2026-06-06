Los abrazos suelen ser reconfortantes, especialmente cuando una persona atraviesa un momento difícil. Aunque este gesto parece sencillo y, en ocasiones, hasta insignificante, puede transmitir mucho más que las palabras.

Esta muestra de afecto, presente en casi todas las culturas del mundo, no solo sirve para aliviar tensiones y fortalecer los lazos entre las personas, sino que también genera una sensación de bienestar que puede perdurar mucho tiempo después del encuentro.

Los beneficios de los abrazos han llamado la atención de la comunidad científica. Diversas investigaciones realizadas en los Estados Unidos y otros países indican que esta forma de contacto contribuye a disminuir el estrés, fortalece el sistema inmunológico y favorece la salud en general, según UCLA Health.

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De acuerdo con la entidad, el tacto activa rutas neuronales relacionadas con el vínculo social, un aspecto esencial desde el periodo prenatal. Además, fomenta la liberación de oxitocina y dopamina, sustancias que generan sensaciones de seguridad, bienestar y placer.

El psicólogo Joseph Rock, de la Clínica Cleveland, explicó que los abrazos favorecen las relaciones sociales sólidas y son de gran ayuda para afrontar las adversidades.

“Los beneficios para la salud de dar y recibir abrazos son realmente impresionantes. Tienen un efecto terapéutico”, comentó.

Por otro lado, una investigación publicada en la revista “International Journal of Environmental Research and Public Health” señaló que recibir abrazos durante el día está asociado con respuestas hormonales más saludables a la mañana siguiente.

Si bien esto también depende del entorno personal de cada individuo, los abrazos pueden ayudar a amortiguar el impacto del estrés diario y la ansiedad.

Los autores también enfatizaron que la influencia de este gesto afectivo puede variar según quién lo ofrezca, ya que no es lo mismo recibir un abrazo de una persona cercana que de alguien con quien se tiene poco contacto.

“Abrazar a alguien realmente nos conecta y reduce algunas de nuestras defensas”, agregó Rock.

Este sencillo gesto transmite seguridad y afecto, factores que contribuyen al bienestar físico y mental. Por ello, los investigadores recomiendan las muestras de cariño como una forma de fortalecer la salud emocional.

Según la Clínica Cleveland y Healthline, los abrazos también están relacionados con una mejor respuesta del sistema inmunológico, ya que las personas que reciben más apoyo físico suelen presentar menores tasas de enfermedades leves, como el resfriado común. Asimismo, pueden contribuir a mantener una presión arterial y una frecuencia cardíaca más bajas.