NUEVA YORK. La NASA reveló el martes la tripulación de su misión Artemis III, el siguiente paso en el plan de la agencia espacial para llevar astronautas a la Luna.

El anuncio se produjo dos meses después del viaje récord de Artemis II alrededor de la Luna, que superó el récord de distancia del Apolo 13.

Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas de la NASA, junto con Luca Parmitano de la Agencia Espacial Europea, no viajarán a la Luna ni alunizarán en su superficie. En cambio, orbitarán la Tierra mientras practican el acoplamiento de su cápsula Orion con dos módulos lunares.

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“A la tripulación de Artemis III, les deseamos mucho éxito en su viaje”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, compiten por entregar los módulos lunares. La demostración, de dos semanas de duración, está prevista para 2027. Blue Origin sufrió un revés recientemente cuando su enorme cohete explotó durante una prueba de encendido de motores en la plataforma de lanzamiento en Florida, sacudiendo las casas cercanas e iluminando el cielo con una bola de fuego naranja.

Jeremy Parsons, de la NASA, afirmó que el contratiempo representa una oportunidad de aprendizaje y que la agencia espacial confía en que el cohete de Blue Origin estará listo a tiempo.

El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo llevar astronautas de regreso a la superficie lunar por primera vez desde la década de 1970. Una reciente revisión del programa, anunciada por Isaacman, busca acelerarlo de forma similar a la era Apolo, añadiendo el próximo vuelo espacial alrededor de la Tierra antes de contemplar un alunizaje en 2028.

“Nos sentimos profundamente honrados como tripulación de poder ser la que ejecute esta misión Artemis III en el espacio”, declaró Bresnik, comandante de Artemis III.

Douglas, especialista de la misión, añadió: “Mi mente va a mil por hora. Pero mi corazón rebosa de alegría. Está rebosante de felicidad”.

En mayo, la NASA adjudicó contratos por valor de cientos de millones de dólares a cuatro empresas, entre ellas Blue Origin, para la construcción de módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones para una futura base lunar. Isaacman afirmó que el objetivo de la base lunar es sentar las bases para una expedición a Marte.