Cabo Cañaveral. Tras seis meses de silencio, la NASA declaró muerta a su nave Maven, que había enviado a Marte para estudiar la atmósfera del planeta rojo.

La agencia espacial confirmó el miércoles que la misión había terminado tras más de una década de observaciones.

Lanzada en 2013 para estudiar desde la órbita la atmósfera del planeta rojo, Maven misteriosamente dejó de transmitir a principios de diciembre después de pasar detrás de Marte. Los datos indican que la nave entró en un giro rápido, lo que alteró su órbita y agotó sus baterías.

Una junta de revisión convocada por la NASA a principios de este año concluyó que la nave es inútil y no puede recuperarse. Continúa una investigación sobre qué causó el problema.

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Además de estudiar el clima marciano y observar el año pasado un cometa interestelar errante, Maven ayudó a retransmitir información de los exploradores Curiosity y Perseverance en la superficie.

La científica principal de Maven, Shannon Curry, de la Universidad de Colorado Boulder, manifestó que la nave realizó una serie de “descubrimientos asombrosos”.

Maven “realmente avanzó nuestra comprensión de la atmósfera marciana y su evolución”, Curry señaló en un comunicado.