Más allá del like, ¿qué cualidades debe tener un influencer como agente de cambio social? Ser genuino y tener conciencia.

De esta manera coincidieron los influencers Gabriela Rocafort y Frankie “Hambo” López, quienes desde sus plataformas “Vegan in Heels” y “Yo soy un Gamer”, comparten su conocimiento en moda sostenible, veganismo y videojuegos.

Rocafort se lanzó en el 2018 y a fondo como creadora de contenido en el 2020.

“Comencé como un blog y lo empecé a utilizar como mi outlet creativo, porque mi preparación es en Publicidad y Relaciones Públicas, y empecé a trabajar en agencias, trabajé con marcas directamente. Decidí empezar como freelancer y utilizar ese outlet creativo para hablar sobre mi propia experiencia en mi transición hacia el veganismo”.

“Comencé, simplemente, compartiendo lo que yo entendía en ese momento que era una información supervaliosa, porque la información no estaba tan accesible. Decidí crear una plataforma para poner esa información accesible para otras personas. Así fue como comenzó veganinheels.com, que es mi blog”, contó.

Gabriela también se certificó como asesora de imagen para crear contenido más robusto. Desde su plataforma, actualmente, combina el veganismo con temas de belleza y su mayor pasión, la moda.

Seguidores de Gabriela Rocafort (cifras al 24 de noviembre de 2022)

“El año pasado estuve trabajando un challenge (reto) todo el año, que era para mostrarle a las personas la importancia de maximizar su ropa con el propósito de reducir el consumo innecesario y tener un estilo de vida más consciente de lo que es la ropa”, comentó la boricua.

“Desde el principio, para empezar a crear contenido, cualquier persona debería tener un propósito. Una cosa no puede ir desligada de la otra. Las plataformas de influencers tienen un alcance masivo, tienen la oportunidad de hacer un bien por la comunidad. No es solamente identificarse con una causa filantrópica, es estar consciente; qué estoy logrando con el contenido más allá de la interacción, qué estoy incitando, qué estoy provocando que las personas hagan, o qué decisiones las personas toman por el contenido que estoy promoviendo, si eso es o no positivo”, expuso.

Por su parte, los inicios de Hambo se remontan al 2006 cuando “nadie estaba haciendo algo en Puerto Rico referente a la industria” de los videojuegos, aparte de venderlos en una tienda. Escribió suplementos para el periódico, tuvo participaciones en radio y en televisión, y también fue director de una agencia de mercadeo deportivo. “Cuando ya esto coge forma, entonces empezamos a producir eventos, empezamos a trabajar más sólido en radio y en televisión, y desde entonces no he salido de ahí”.

Esa posición que cultivó durante años la emplea para “impulsar a jóvenes, impulsar a empresarios, impulsar gente”, lo cual describe como una “bendición”.

“Ha sido extremadamente chocante cuando de repente jóvenes se me han acercado y me han dicho: ‘tú fuiste una vez a la escuela o estuviste en esta universidad, tomé tu palabra, me instruí y ahora estoy produciendo’”, testificó.

Seguidores de Frankie "Hambo" López (cifras al 24 de noviembre de 2022)

Además de ser genuino, Hambo tiene claro el cuidado que debe tener al momento de compartir contenido a las redes sociales.

“Cada vez que vas a subir un video, te pones a analizar: ‘déjame utilizar las palabras correctas porque esto lo puede coger un niño o un joven que está buscando dirección’. Es como añadirle una capa mayor a tu trabajo y darte cuenta que lo que estás haciendo tiene un peso más allá del entretenimiento, más allá de lo que la gente le sacó de inmediato, sino que tienen los ojos puestos en ti”, afirmó.

“Cuando eres considerado una persona de influencia, de ese punto en adelante, se supone que tu vida tome un cambio alrededor de tu trabajo, de lo que estabas haciendo, que tú digas: ‘si me están poniendo este sello, este sello tiene un peso mucho más allá que simplemente ganar dinero, la gente me está escuchando y lo que digo puede afectar su vida’, y se debe tomar en serio”, reiteró.

Por supuesto que los buenos somos más, y en las redes sociales también. Pero como todo, el mal ahí también influye. Acosos, insultos, venganzas y demás se leen 24/7.

“Lo que está pasando online es lo que pasa en la calle. Somos gente, estemos online o estemos en la calle”, opinó sobre esta realidad el consultor y experto en tecnología James Lynn.

“Hay mucha gente que después de un tiroteo, te das cuenta que han estado en grupos online, que han estado predicando cosas en grupos privados que no era lo que era. Discursos de odio contra diferentes etnias, contra diferentes personas, y están usando las redes sociales. Claramente, esa mente la influenció otra mente. Ahí es donde está el problema”, sostuvo.