La nave Starship será visible hoy desde Puerto Rico tras su lanzamiento programado entre las 6:45 y 8:15 de la noche, informó la Sociedad Astronómica del Caribe (SAC), en un comunicado.

La nave espacial de la empresa SpaceX, catalogada como el mayor cohete espacial hasta el momento, será lanzado al espacio desde Starbase, en Boca Chica Texas y pasará unas 200 millas al sur de Cabo Rojo, detalló la organización.

“Actualmente el vuelo de prueba #13 está pautado para las 6:45 pm hora de Puerto Rico, pero de ser necesario posponerlo algunos minutos habrá oportunidad de lanzarlo en cualquier momento entre las 6:45 pm y 8:15 pm de hoy jueves”, indicó la SAC.

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La organización añadió que mientras más tarde se realice el despegue, mejores serán las oportunidades para avistar la nave

¿Cuándo y hacia dónde mirar?

La SAC indicó que la nave sería visible entre 11 y 13 minutos después del lanzamiento, mirando hacia el Suroeste o 225º en la brújula del celular. Aún cuando no fuese posible verlo, se podría escuchar levemente el rugido de sus motores, ya que según ha documentado la SAC, la Starship emite sonidos electrofónicos, que son sonidos de leve intensidad pero simultáneos con su paso (sin retraso) o en tiempo real.

El lanzamiento será transmitido en vivo por YouTube, por lo que antes de intentar observarlo, los interesados podrían verificar si la nave despegó o no haciendo clic aquí.