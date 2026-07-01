WASHINGTON. Un astrónomo de Harvard, conocido por sus teorías llamativas sobre visitas extraterrestres, ha sido elegido por la Casa Blanca para dirigir un equipo de científicos externos que estudiará los riesgos para la seguridad nacional que plantean los ovnis.

Avi Loeb, cosmólogo especializado en agujeros negros y director del departamento de astronomía de Harvard hasta 2020, fue nombrado recientemente para dirigir un nuevo consejo asesor científico encargado de investigar el origen de misteriosas esferas y otros objetos avistados por personal militar en los últimos años. Esto forma parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para desclasificar más información sobre el tema.

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El equipo de Loeb informará a un nuevo panel de la Casa Blanca centrado en los ovnis, ahora conocidos como fenómenos anómalos no identificados (FANI). “Es como una historia de detectives”, declaró Loeb en una entrevista. “Es muy entretenido, siempre y cuando no se preste demasiada atención a las críticas”.

Durante la última década, Loeb ha estado explorando los cielos y los mares en busca de evidencia de vida extraterrestre inteligente. Comenzó esta búsqueda en 2017, cuando los científicos se preguntaban sobre un objeto interestelar que pasaba cerca de la Tierra. Mientras que otros proponían que se trataba de un cometa o un trozo de hielo, Loeb afirmó que podría ser una delgada “vela de luz” desprendida de una nave espacial extraterrestre.

Sus teorías han recibido elogios en los círculos de ufología, pero a menudo lo enfrentan con sus colegas académicos. Otros astrónomos lo acusan de hacer afirmaciones extravagantes con escasa evidencia. Algunos se irritan por su costumbre de saltarse el proceso de revisión por pares y presentar sus afirmaciones directamente al público.

Steve Desch, astrofísico de la Universidad Estatal de Arizona que ha cuestionado algunas de las teorías de Loeb, afirmó que Loeb utiliza métodos defectuosos para llegar a conclusiones descabelladas sobre vida extraterrestre, mientras ignora una rama más consolidada de la ciencia que busca vida más allá de la Tierra.

El papel de Loeb en el panel de la Casa Blanca genera dudas sobre todo el proyecto, dijo Desch.

“No sé qué resultará de esto, pero no nos acercaremos a responder estas preguntas con él al mando”, concluyó Desch.

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El equipo incluye científicos, activistas de ovnis y un multimillonario. Loeb desestima a sus críticos, afirmando que carecen de la imaginación necesaria para considerar nuevas ideas. Promete un enfoque pragmático en su trabajo para la Casa Blanca. Al analizar los UAP (fenómenos aéreos no identificados), parte de la premisa de que son obra de humanos, según declaró, abordándolo desde una perspectiva de seguridad nacional.

No obstante, prevé que su trabajo podría tener un impacto mayor. Si el gobierno invierte en una mejor recopilación de datos sobre los UAP, afirmó Loeb, se podría zanjar el debate sobre los extraterrestres de una vez por todas.

Su equipo, cuidadosamente seleccionado, incluye a más de una docena de científicos y activistas de ovnis. Entre ellos se encuentra Timothy Gallaudet, un contralmirante retirado que ha advertido sobre UAP controlados por “inteligencia no humana”, afirmando que Estados Unidos ha recuperado aeronaves estrelladas. También forma parte del equipo Ben Lamm, un multimillonario que trabaja para revivir especies extintas.

Tras su primera reunión el mes pasado, el equipo envió una solicitud al Pentágono pidiendo más de 50 videos, imágenes y otros documentos relacionados con incidentes conocidos de UAP (fenómenos aéreos no identificados). El grupo de Loeb se reúne a puerta cerrada, pero él se ha comprometido a informar al público y crear un sitio web para compartir los hallazgos.

“En un momento en que la ciencia no se celebra tanto, esta es una oportunidad para hacer algo realmente positivo para todas las partes involucradas”, dijo Loeb.

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Nueva junta de UAP creada en respuesta a la orden de transparencia de Trump

A principios de este año, Trump ordenó a su administración que brindara mayor transparencia sobre cuestiones de ovnis y vida extraterrestre. Hasta el momento, el Pentágono ha publicado tres lotes de archivos que incluyen desde informes del FBI de hace décadas hasta videos militares más recientes que muestran orbes que se desplazan rápidamente o se elevan por el cielo.

La directiva de Trump condujo a la creación de una Junta de Gobernanza de UAP supervisada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. La junta se reunió por primera vez en junio y cuenta con el apoyo del equipo de Loeb y varios otros grupos asesores, según informó la oficina.

Esto ocurre mientras un grupo bipartidista en el Congreso presiona a la Casa Blanca para que vaya más allá, y algunos republicanos amplifican las afirmaciones de que Estados Unidos está ocultando evidencia de encuentros con extraterrestres. La Casa Blanca ha alentado a cualquier persona con información a que se presente. Una oficina del Pentágono que investiga los UAP (fenómenos aéreos no identificados) afirma no haber encontrado evidencia de vida extraterrestre.

Loeb declaró que no cree en las teorías de encubrimiento. “Mi impresión es que el gobierno está desconcertado por no poder deducir la naturaleza de algunos de estos objetos”, afirmó.

Antes de ser conocido por sus teorías sobre extraterrestres, Loeb era un cosmólogo respetado que publicó cientos de artículos, especializándose en agujeros negros y el origen de las galaxias. Dirigió el departamento de astronomía de Harvard durante casi una década.

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La carrera de Loeb dio un giro con su teoría de la “vela de luz” en 2017, que presentó en un artículo y posteriormente en un libro. Fundó el Proyecto Galileo en Harvard, con la misión declarada de buscar artefactos de civilizaciones extraterrestres.

Su equipo atrajo la atención en 2023 cuando, utilizando imanes, recuperaron cientos de pequeñas esferas del fondo del océano Pacífico, cerca del posible lugar de impacto de un meteorito en 2014. Tras analizar las “esférulas” metálicas, Loeb sugirió que provenían de un planeta distante o, alternativamente, de tecnología extraterrestre.

Otros investigadores cuestionaron la afirmación, argumentando que probablemente se trataba de roca volcánica o ceniza de carbón.

Sean Kirkpatrick, físico que investigó previamente fenómenos aéreos no identificados (UAP) en la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono, afirmó que Loeb “no goza de buena reputación” en la comunidad científica y carece de experiencia en seguridad nacional. Añadió que la composición del equipo de Loeb sugiere que la Casa Blanca está más interesada en teorías marginales que en ciencia rigurosa.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios sobre las críticas.

Loeb, por su parte, declaró que su objetivo es seguir la ciencia sin distracciones. “Mantengamos la vista puesta en las esferas”, dijo, “no en las redes sociales”.