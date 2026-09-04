( Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) )

¿Recientemente ha observado un astro resplandeciente en el Oeste? Según la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), es el planeta Venus.

“Luce muy brillante debido a varias razones, entre otras que actualmente viene acercándose a la Tierra según orbita al Sol”, explicó la organización en declaraciones escritas.

La entidad educativa explicó que el vecino planeta está cubierto de densas nubes que, combinado a que está algo más cerca del Sol, lo convierten en un planeta sumamente reflectivo.

“Esta semana se observa mejor entre las 6:45 pm y 7:45 pm”, detalló la SAC.

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Destacó que, al observarlo a través de un pequeño telescopio, Venus muestra fases similares a la Luna.

“Por tratarse de un planeta ubicado más hacia el interior del Sistema Solar, usualmente no lo vemos totalmente iluminado, pues desde nuestra perspectiva estamos viendo la luz solar que recibe en uno de sus lados, y actualmente está 36 por ciento iluminado”, indicó.

Según la SAC, Venus continuará viéndose muy brillante durante varias semanas, aunque gradualmente acercándose al horizonte Oeste.

Puede verlo con sus propios ojos a través de un telescopio en las Noches de Observación el sábado 12 de septiembre en La Pitahaya, Cabo Rojo, y el sábado, 19 de septiembre en El Morro, Viejo San Juan. Ambos eventos son libres de costo.