La actualización del emoji de la bandera de Puerto Rico, con el azul más claro, estará disponible próximamente para los usuarios de Android y iPhone.

Los nuevos emojis son parte del set Unicode 17, aprobado en septiembre de 2025. Unos ya están disponibles con la actualización iOS 26.4 y otros llegarán en breve al mundo Android.

Apple lanzó oficialmente la actualización iOS 26.4 con varias mejoras significativas para los usuarios de iPhone. Si bien el sistema incluye avances en seguridad y nuevas funciones en Apple Music, la novedad que ha capturado la atención de todos es la llegada de ocho nuevos emojis.

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Estos nuevos íconos forman parte del estándar Unicode 17.0 (es decir, estarán disponibles también en Android) y buscan cubrir expresiones y conceptos que hasta ahora carecían de una representación directa en el teclado.

Varios de los nuevos emojis. ( Captura / blog.emojipedia.org )

¿Cuáles son los nuevos 8 emojis?

La nueva tanda de emojis combina humor visual, cultura popular y elementos de la naturaleza.

A continuación, los detalles de cada uno:

Cara distorsionada: Este emoji, que muestra una expresión de sorpresa o incredulidad con ojos que parecen hinchados, ha generado revuelo por su parecido con visuales de anuncios previos de Apple. Originalmente propuesto como “cara inflable”, representa estados de ánimo que van desde el miedo hasta la distorsión artística.

Este emoji, que muestra una expresión de sorpresa o incredulidad con ojos que parecen hinchados, ha generado revuelo por su parecido con visuales de anuncios previos de Apple. Originalmente propuesto como “cara inflable”, representa estados de ánimo que van desde el miedo hasta la distorsión artística. Nube de pelea: Inspirada directamente en el lenguaje visual de los cómics, representa una pelea o conflicto mediante una nube de polvo con símbolos de estrellas y rayos.

Inspirada directamente en el lenguaje visual de los cómics, representa una pelea o conflicto mediante una nube de polvo con símbolos de estrellas y rayos. Bailarín/a de ballet: Apple ha optado por un diseño de género neutro para esta figura, complementando a los emojis de baile ya existentes. Un detalle destacado es que el color del calzado cambia según el tono de piel seleccionado.

Apple ha optado por un diseño de género neutro para esta figura, complementando a los emojis de baile ya existentes. Un detalle destacado es que el color del calzado cambia según el tono de piel seleccionado. Orca: El mamífero marino, también conocido como “ballena asesina”, finalmente tiene su lugar en el catálogo para temas de naturaleza y medio ambiente.

El mamífero marino, también conocido como “ballena asesina”, finalmente tiene su lugar en el catálogo para temas de naturaleza y medio ambiente. Criatura peluda: Inspirado en leyendas como el Bigfoot o el Yeti , este emoji muestra a una criatura humanoide caminando, replicando la famosa postura de los avistamientos míticos.

Inspirado en leyendas como el Bigfoot o el Yeti , este emoji muestra a una criatura humanoide caminando, replicando la famosa postura de los avistamientos míticos. Trombón: Una adición esperada para los amantes de la música y los instrumentos de viento.

Una adición esperada para los amantes de la música y los instrumentos de viento. Desprendimiento de tierra: Representa una montaña de la que caen piedras, útil para hablar de fenómenos naturales o metáforas sobre situaciones que se desmoronan.

Representa una montaña de la que caen piedras, útil para hablar de fenómenos naturales o metáforas sobre situaciones que se desmoronan. Cofre del tesoro: Un baúl de madera lleno de monedas de oro y joyas, ideal para simbolizar logros o secretos.

Además de estos ocho iconos principales, la actualización incluye 163 variantes en total, sumando nuevos tonos de piel para emojis ya existentes como los luchadores y las personas con orejas de conejo.

Compatibilidad y cómo obtenerlos

Para disfrutar de estas novedades, los usuarios deben actualizar su dispositivo ingresando a Ajustes > General > Actualización de software . Es importante tener en cuenta que si se envía uno de estos nuevos emojis a un usuario que no tenga iOS 26.4 , este solo verá un recuadro vacío o un signo de interrogación en su lugar.