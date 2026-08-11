PEKÍN. El lanzamiento de un cohete con un satélite de comunicaciones por parte de China el lunes por la noche no tuvo éxito, informaron los medios estatales, añadiendo que se está investigando la causa del fallo.

El satélite ChinaSat 4B, a bordo de un cohete Long March 7A, fue lanzado desde la isla sureña de Hainan, donde se encuentra el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, parte del programa espacial chino. El ChinaSat 4B es un satélite de comunicaciones.

“El cohete experimentó una anomalía durante el vuelo y la misión de lanzamiento fracasó”, informó la agencia de noticias Xinhua.

PUBLICIDAD

Según Xinhua, este es el primer fallo reportado de un Long March 7A desde su vuelo inaugural en marzo de 2020, cuando el cohete falló tras su lanzamiento desde Wenchang. China ha lanzado cientos de misiones utilizando cohetes portadores Larga Marcha para colocar satélites de internet y comunicaciones en una órbita preestablecida.

La isla de Hainan es un popular destino de playa en la costa sur del país.