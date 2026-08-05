CABO CAÑAVERAL, Florida. Un cohete de SpaceX que lanzó dos módulos lunares se estrelló contra la Luna el miércoles, tal como se predijo, tras desviarse de su trayectoria durante el último año, informaron científicos.

Aunque nadie presenció la colisión a 8700 km/h (5400 mph), un telescopio en Chile detectó lo que los astrónomos identificaron como la nube de escombros resultante del impacto. Expertos en seguimiento espacial afirmaron que era inevitable que el fragmento del cohete impactara contra la Luna.

Este es el caso más reciente de basura lunar, un problema que muchos temen que empeore a medida que Estados Unidos y China compiten por enviar astronautas a la Luna. En 2022, un cohete chino impactó accidentalmente contra la Luna tras una misión lunar, y es probable que muchos otros fragmentos de cohetes hayan impactado contra la Luna en décadas pasadas sin que los científicos lo supieran.

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Julianna Scheiman, de SpaceX, declaró esta semana que la compañía está colaborando con la NASA para evitar futuros accidentes, haciendo hincapié en que este choque previsto no fue intencional. Según explicó, una combinación de la actividad solar y la gravedad lo puso accidentalmente en trayectoria de colisión con la Luna.

Carl Schmidt, de la Universidad de Boston, afirmó estar “100% seguro” de que las observaciones de su equipo revelaron indicios del impacto lunar. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral detectó una corriente de sodio y litio que se extendía por kilómetros (decenas de kilómetros) en el espacio durante al menos cinco a diez minutos después del impacto, añadió.

“No tenemos imágenes del impacto”, pero hay evidencia telescópica, indicó Schmidt en un correo electrónico.

Incluso antes de que el telescopio en Chile detectara indicios de la nube de escombros, el astrofísico jubilado Jonathan McDowell señaló que las observaciones de la etapa superior de 4 toneladas, ya sin vida, la noche del martes, mostraban que se dirigía directamente hacia la Luna. El lugar previsto del impacto era una zona polvorienta y árida cerca del cráter Einstein, en el limbo occidental iluminado por el sol de la Luna, cerca del límite entre las caras visible y oculta, una zona especialmente difícil de observar desde la Tierra.

“No me cabe duda” de que el cohete “está ahora hecho pedazos, esparcidos por la Luna cerca del cráter Einstein”, declaró McDowell a Associated Press.

“Como físico, sé que todo lo que sube tiene que bajar”, añadió.

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Los astrónomos sabían que sería difícil, si no imposible, ver desde la Tierra la columna de polvo y rocas expulsadas del cráter resultante, y mucho menos el destello de luz del impacto. Las naves espaciales en órbita tenían la mejor oportunidad de presenciar algo, o al menos de observar el cráter después del suceso.

El científico neerlandés Marco Langbroek fue uno de los que apuntaron su telescopio a la Luna a la hora señalada, pero no logró ver nada.

“Sabíamos que era una posibilidad remota”, dijo Langbroek.

Al igual que McDowell, Langbroek afirmó no tener “ninguna duda” de que el cohete se estrelló.

McDowell señaló que la confirmación visual tendrá que esperar a que el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA sobrevuele el lugar del accidente y envíe fotografías del cráter de impacto. La agencia espacial no prevé que esto ocurra hasta la próxima semana.

La etapa superior del cohete Falcon —un cilindro grueso de más de 12 metros de largo— elevó dos módulos de aterrizaje lunares privados desde Cabo Cañaveral el 15 de enero de 2025. Terminó a la deriva tras poner en ruta hacia la Luna al Blue Ghost de Firefly Aerospace y al Resilience de ispace. El Resilience se estrelló, pero el Blue Ghost logró un aterrizaje perfecto, convirtiéndose en la primera nave espacial privada en conseguirlo.

La Luna es el nuevo destino predilecto en el espacio, y la NASA prevé una avalancha de naves robóticas en los próximos años para sentar las bases de una base lunar sostenible. SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, proporcionarán los módulos de aterrizaje lunar para los astronautas del programa Artemis de la NASA.

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La nave espacial Starship de Musk avanza a buen ritmo en sus vuelos de prueba desde Texas. El módulo de aterrizaje Blue Moon de Bezos aún no se ha lanzado. Uno o ambos módulos participarán en la misión Artemis III del próximo año, un ensayo de acoplamiento en órbita alrededor de la Tierra. Un alunizaje tripulado, el primero desde las misiones Apolo de la NASA, podría tener lugar en 2028.

“La actividad cerca de la Luna aumentará considerablemente”, declaró McDowell. “En ese momento, un impacto de este tipo en la superficie lunar, levantando enormes cantidades de polvo que se dispersan a cientos de kilómetros a la redonda, será inaceptable”.