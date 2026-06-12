Las redes sociales Facebook e Instagram, propiedad de la empresa Meta, registraron una caída este viernes en sus respectivas plataformas.

Usuarios recurrieron a la red social X (antes Twitter) para reportar problemas de acceso y fallas en el servicio.

Al intentar verificar la situación en la página Downdetector, tampoco se observaban reportes del incidente en la plataforma. “404 - Página no encontrada. La página que estás buscando no existe”, indica Downdetector.

Hasta el momento, Meta no ha emitido declaraciones sobre la interrupción del servicio.