Se caen Facebook e Instagram esta mañana
Usuarios reportaron problemas de acceso y fallas.
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Las redes sociales Facebook e Instagram, propiedad de la empresa Meta, registraron una caída este viernes en sus respectivas plataformas.
Usuarios recurrieron a la red social X (antes Twitter) para reportar problemas de acceso y fallas en el servicio.
Al intentar verificar la situación en la página Downdetector, tampoco se observaban reportes del incidente en la plataforma. “404 - Página no encontrada. La página que estás buscando no existe”, indica Downdetector.
Hasta el momento, Meta no ha emitido declaraciones sobre la interrupción del servicio.