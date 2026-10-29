Es un hecho: las aplicaciones se han convertido en herramientas eficaces que facilitan la vida.

Ya no solo son para entretenimiento o conectar con amistades; ahora, impulsadas por la inteligencia artificial (IA), muchas de ellas están cambiando la forma en que manejamos la salud, el tiempo, las finanzas y los hábitos.

Si ya te cansaste de las mismas aplicaciones de siempre, aquí tienes una nueva generación –tanto para iOS como Android– que te ayudará en tu diario vivir.

Si quieres comer mejor sin complicarte mucho, esta aplicación es para ti.

Toma una foto de tu plato y podrás obtener información instantánea sobre las calorías y nutrientes que contiene. Además, tiene más de 3,000 recetas, facilita el ayuno intermitente con temporizadores y puedes sincronizar otras apps de actividad física.

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Es ideal si quieres mejorar tus hábitos alimenticios sin obsesionarte.

¿Estás en tu running era? Esta aplicación te permite llevar el registro de toda tu actividad física como una red social. Puedes hacer un seguimiento con GPS de tus carreras, registrar tus rutinas, comparar tu progreso y compartirlo con tus amistades.

Con más de 50 deportes diferentes –corridas, caminatas, ciclismo, yoga–, Strava te ayuda a fijarte metas reales y entrenar para alcanzarlas.

Además, ganó el reconocimiento a App del Año para Apple Watch en los App Store Awards 2025.

Es usar la tecnología para desconectarte de la tecnología.

Con tantas notificaciones y aplicaciones que te mantienen pegado a la pantalla, Focus Friend te ayuda a concentrarte y evitar distracciones digitales.

Su éxito ha sido tal, que Google la seleccionó como la mejor aplicación de 2025 en la Play Store.

Este temporizador de productividad incluye a Bean, quien se convertirá en tu próximo mejor amigo y te ayudará a dejar el teléfono para que trabajes en alcanzar tus metas.

Creada por el divulgador científico Hank Green, esta app es perfecta si trabajas o estudias desde el celular.

Las listas eternas de tareas pendientes pueden ser agobiantes, pero esta aplicación puede hacértelo más sencillo.

Tiimo divide tus quehaceres en pequeños pasos, crea horarios claros y, con funciones de IA, te genera automáticamente un plan de trabajo con solo decirle qué necesitas hacer.

Este asistente personal fue seleccionado como la App del Año para iPhone en 2025.

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Con un enfoque en lo visual y tomando en cuenta la neurodiversidad, el día más ajetreado puede convertirse en uno más llevadero.

Si te sueles levantar cansado, quizás es porque no respetas tus ciclos de sueño.

Este reloj despertador inteligente sigue tus patrones de sueño para levantarte durante la fase de sueño ligero, lo que hará que te despiertes más descansado y con energía.

Entre sus funciones también está el análisis de sueño con tecnología de sonido, melodías de alarma, así como estadísticas y gráficos diarios sobre tu descanso.

Consejo: al final, lo importante no es tener muchas aplicaciones, es escoger las apps que realmente funcionen con tu estilo de vida.

¿Cuáles son las más descargadas?

Aunque las aplicaciones de productividad y estilo de vida siguen ganando terreno, los ránkings globales se han visto invadidos por las nuevas aplicaciones de IA.

Las 10 apps gratuitas más descargadas del App Store en iPhones son:

ChatGPT: IA especializada en contestar preguntas Claude: IA que destaca por su razonamiento complejo Google Gemini: IA generativa más versátil Netflix Game Controller: para jugar directamente en tu TV Temu: mercado en línea con extensa variedad de productos Meta AI: IA que funciona como un asistente virtual Google: motor de búsqueda en la web Threads: red social de Meta parecida a X (antes Twitter) WhatsApp: aplicación de mensajería instantánea gratuita HBO Max: plataforma de streaming

*La lista se basa en un algoritmo de Apple que considera descargas nuevas, volumen totales, retención de usuarios y reseñas.