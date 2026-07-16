El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami mantiene bajo vigilancia una onda tropical ubicada en el este del océano Atlántico que podría experimentar un desarrollo lento durante los próximos días.

Según el más reciente informe del organismo, el sistema se encuentra a lo largo de los 21 grados de longitud oeste, al sur de los 16 grados de latitud norte, y se desplaza hacia el oeste a unas 15 millas por hora.

Onda tropical. ( Captura )

El fenómeno está produciendo actividad de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas sobre una amplia zona del Atlántico oriental, aunque por el momento no muestra señales de una circulación bien definida.

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El NHC explicó que es posible algún desarrollo gradual durante los próximos dos días, mientras la onda tropical continúa moviéndose hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a las 10 millas por hora.

Sin embargo, los pronósticos indican que durante el fin de semana el sistema ingresará en un ambiente menos favorable para su fortalecimiento, por lo que no se espera un desarrollo adicional.

Debido a esas condiciones, el Centro Nacional de Huracanes mantiene una probabilidad baja de formación ciclónica durante los próximos siete días.

Por el momento, el sistema permanece sobre mar abierto y no representa una amenaza inmediata para Puerto Rico ni para otras áreas del Caribe, aunque el NHC continuará monitoreando su evolución.