NUEVA YORK. Sesenta años después de que Neil Armstrong sobreviviera a duras penas a una emergencia en órbita alrededor de la Tierra en el Gemini 8, fotos nunca vistas de su heroico regreso han sido donadas al museo de Ohio que lleva su nombre.

La rapidez mental salvó a Armstrong y a su compañero David Scott, que terminaron la misión antes de tiempo con un amerizaje frente a Okinawa (Japón).

Fotos inéditas tomadas por Ron McQueeney, veterano del ejército y fotógrafo profesional que acompañó a Armstrong y Scott, muestran nuevos ángulos de la pareja.

Dado que el amerizaje no estaba previsto, pocos miembros de los medios de comunicación se encontraban en el lugar, aunque sí fotógrafos de la NASA y militares. Las personas que fueron llamadas inesperadamente para ayudar en las operaciones de recuperación, como McQueeney, desempeñaron un papel clave en la captura de las secuelas.

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“A veces, un acontecimiento increíble puede documentarse con los medios más ordinarios”, afirma Dante Centuori, director ejecutivo del Museo Aeronáutico y Espacial Armstrong de Wapakoneta, la ciudad natal de Armstrong en el oeste de Ohio.

La viuda de McQueeney donó las fotos, que muestran a Armstrong y Scott en la cubierta de un buque de la Marina estadounidense y saludando a miembros del servicio en tierra. Una de ellas muestra la cápsula Gemini 8 siendo elevada en el aire para su transporte.

Uno de los objetivos de la misión era completar el primer acoplamiento en el espacio. Minutos después de conseguirlo, ambas naves espaciales empezaron a dar vueltas sin control. Los astronautas se separaron de la otra nave, pero el giro empeoró.

Armstrong tomó una decisión calculada, desplegando los propulsores de la nave para detener el giro. Al hacerlo, consumió parte del combustible vital necesario para volver a casa. Por seguridad, tuvieron que poner fin a la misión antes de tiempo.

El dúo se estrelló unas 10 horas después del lanzamiento, el 16 de marzo de 1966. Fueron recogidos por un buque de recuperación y trasladados a la base aérea japonesa de Naha.

Centuori dijo que un elemento de las fotos que llama la atención son las sonrisas en los rostros de los astronautas, lo que, según él, demuestra su profesionalidad y su capacidad para permanecer tranquilos incluso después de una misión con riesgo de muerte.

El historiador de la ciencia Robert Poole dijo que las sonrisas apuntan a algo más.

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“Lo que más me llama la atención es que están muy contentos de estar vivos”, afirma Poole, de la Universidad de Lancashire.

La capacidad de Armstrong para mantener la calma en una crisis fue clave para que lo eligieran comandante del Apolo 11, dijo Poole.

Más de medio siglo después de la última misión Apolo, la NASA se prepara para volver a la Luna con un sobrevuelo lunar de los astronautas de Artemis en abril.

Las misiones anteriores son un recordatorio del esfuerzo y la preparación que requiere llegar al espacio y adaptarse cuando cambian los planes.

“Ver a gente lanzarse al espacio con frecuencia puede sugerir que es fácil, pero es muy difícil. Y requiere muchos recursos y atención”, afirma Emily Margolis, conservadora del Museo Nacional del Aire y el Espacio.

Las nuevas imágenes ayudarán al Museo Armstrong a llenar lagunas a la hora de contar la historia de la misión a los visitantes. La cápsula Gemini 8 ya está expuesta en el museo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.