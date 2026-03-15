El exastronauta de la NASA, Ronald “Ron” J. Garan Jr, compartió una reflexión profunda que redefine nuestra comprensión de las prioridades civilizatorias.

Tras pasar 178 días en la Estación Espacial Internacional y recorrer más de 71 millones de millas (114,263,424 kilómetros), sostiene que la humanidad vive bajo una premisa falsa respecto a su organización sistémica. Durante su experiencia en órbita, el ingeniero y excombatiente de la Fuerza Aérea estadounidense fue testigo de lo que los investigadores llaman el efecto perspectiva, un cambio cognitivo que transforma la visión sobre la fragilidad y la interdependencia del planeta.

Según detalló Garan en una conversación con el medio Big Think, la vista desde la cúpula de la estación espacial permite observar fenómenos naturales como tormentas eléctricas y cortinas de auroras con una cercanía abrumadora.

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Sin embargo, fue la visión de la atmósfera lo que le provocó una “revelación aleccionadora”, según relató.

El astronauta observó la delgadez extrema de la capa gaseosa que envuelve la Tierra, describiéndola como una superficie fina como el papel que protege a todos los seres vivos. En ese instante de observación directa, el exastronauta de la NASA comprendió que los sistemas humanos actuales funcionan bajo una premisa que él califica de mentira.

El astronauta explicó que al observar el globo terráqueo no resulta visible la economía, ni las fronteras ni los mercados financieros. No obstante, nuestra estructura social trata los sistemas de soporte vital del planeta como si fueran una subsidiaria propiedad de la economía global.

Este paradigma invierte el orden lógico de prioridades: mientras que la realidad física dicta que el planeta sustenta a la sociedad y esta a la economía, el modelo actual pretende que la economía es la base que permite la existencia de la sociedad y el planeta. Ron Garan argumenta que esa distorsión es la causa raíz de problemas críticos como el cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

Para el exmiembro de la NASA, los desafíos actuales no son problemas aislados, sino síntomas de una falla estructural en la percepción humana sobre nuestra pertenencia al ecosistema. Garan utiliza una analogía basada en el mito de la caverna de Platón para ilustrar cómo la humanidad cree conocer el panorama completo cuando, en realidad, se limita a observar una representación pequeña y distorsionada.

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Esta falta de perspectiva adecuada nos impide, a su juicio, implementar soluciones duraderas a las crisis globales contemporáneas. El astronauta propone adoptar lo que denomina una perspectiva orbital, que implica un ejercicio de conciencia sobre la interdependencia total de la vida en la Tierra. Este enfoque, lejos de ser una cuestión filosófica abstracta, debe entenderse como un hecho científico: lo que afecta a un sector del sistema afecta, inevitablemente, al resto.

Para aplicar este cambio de mentalidad, Ron Garan sugiere el uso de una técnica cinematográfica denominada dolly zoom, que consiste en alejarse de la realidad inmediata para obtener una visión panorámica sin perder los detalles locales. Esto permite observar el planeta desde una escala multiregeneracional, aunque al mismo tiempo mantiene la empatía y la responsabilidad por el presente. El astronauta concluye que la superación del paradigma del nosotros frente a ellos es el paso necesario para completar nuestro proceso evolutivo.

Solo cuando alcancemos una masa crítica de conciencia sobre nuestra naturaleza interconectada, seremos capaces de resolver las amenazas que enfrentamos como especie. La visión de la Tierra como una unidad indivisible en la inmensidad del cosmos, consolidada con la histórica imagen Earthrise de 1968, continúa, según el exastronauta de la NASA, como el recordatorio más potente de que no estamos en el universo, sino que “Somos el universo tomando conciencia de sí mismo”.