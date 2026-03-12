CABO CANAVERAL, Florida. Un antiguo satélite científico de la NASA se precipitó sin control desde su órbita y reentró sobre el Pacífico el miércoles.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos dijo que la Sonda Van Allen A llegó al oeste de las Islas Galápagos.

La NASA esperaba que una parte de la nave, de 600 kilos (1,323 libras), sobreviviera a la entrada, aunque la mayor parte ardería en la atmósfera. La agencia espacial estima que el riesgo de daños corporales es de 1 entre 4,200.

Su gemela, la Sonda Van Allen B, sigue orbitando la Tierra, pero ya no funciona.

Lanzadas en 2012, las dos naves espaciales volaron a través de los cinturones de radiación de Van Allen que rodean la Tierra, estudiándolos durante siete años antes de dejar de funcionar.

Cuando los satélites se quedaron sin combustible en 2019, la NASA preveía que permanecieran en órbita hasta 2034. Pero la intensa actividad solar de los últimos años aceleró la desaparición de la sonda A, según la agencia espacial. No se espera que la sonda B vuelva a entrar en órbita antes de 2030.

Según el científico holandés Marco Langbroek, todas las reentradas son difíciles de predecir, pero ésta era especialmente complicada debido a su órbita excéntrica y asimétrica.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.