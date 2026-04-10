¿Recuerdas el iPod? Está regresando silenciosamente.

Cuatro años después de que Apple descontinuara su reproductor de música digital, las ventas de segunda mano se han disparado. Esto se debe en parte a los jóvenes interesados no solo en su estética retro, sino también en el deseo de escuchar música de forma concentrada y con listas de reproducción que no estén determinadas por algoritmos.

“Existe una tendencia creciente, sobre todo entre los usuarios más jóvenes, a reducir la facilidad con la que se distraen con los teléfonos inteligentes, a menudo motivada por preocupaciones sobre la salud mental y el bienestar”, afirmó Ben Wood, analista jefe de CCS Insight. “Tener un dispositivo de música dedicado, como un iPod, es una buena manera de reducir la dependencia del teléfono inteligente y evitar distraerse con otras actividades, como navegar compulsivamente por las redes sociales, cuando lo único que realmente se quiere es escuchar música”.

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Si te interesa unirte al resurgimiento del iPod, aquí tienes algunos consejos:

Cómo conseguir un iPod

Ya no se pueden comprar iPods nuevos, pero no es difícil conseguir uno usado. Todavía hay muchos disponibles, ya que Apple vendió 450 millones en dos décadas.

Existe un próspero mercado de segunda mano, como lo demuestran los miles de anuncios de iPods usados en eBay. “Según mis conversaciones con personas del sector, definitivamente ha habido un renovado interés en los iPods reacondicionados”, dijo Wood.

Pero ten cuidado, porque eBay, curiosamente, también tiene miles de anuncios de iPods nuevos. Tras una revisión más detallada, se observa que provienen de vendedores con sede en China y algunos compradores han dejado comentarios quejándose de haber recibido un dispositivo usado o reacondicionado en un embalaje falsificado.

Facebook Marketplace, la plataforma de reventa entre particulares Mercari y la plataforma de electrónica reacondicionada Back Market también tienen muchos anuncios. Back Market, que opera en Estados Unidos, Japón y más de una docena de países europeos, informó que las ventas de iPod aumentaron un 48 % el año pasado con respecto a 2024.

También existen empresas dedicadas a la venta de iPods reacondicionados.

Y es posible que conozcas a alguien tenga uno guardado en algún cajón. Mi hija de 16 años descubrió recientemente el iPod Nano plateado de su abuela, con su cable de carga original y auriculares blancos, en la mesita de noche de la habitación de invitados durante una visita.

Para obtener ayuda, existe una activa comunidad en línea de usuarios que intercambian consejos y comparten fotos de sus dispositivos, muchos con modificaciones no originales, como carcasas de colores diferentes a los originales.

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¿Qué iPod es?

No existe un único estilo de iPod.

El iPod original, lanzado en 2001, incluía una rueda de desplazamiento que se convirtió en un sello distintivo de su diseño. Cuando se lanzó la sexta generación, Apple comenzó a llamarlo Classic.

Le siguieron las versiones más pequeñas, Mini y Nano, y el Shuffle, que no tenía pantalla. Luego llegó el iPod Touch, con pantalla táctil de cristal y sistema operativo iOS para aplicaciones móviles; básicamente, un iPhone sin la función de teléfono.

Si no estás seguro de qué modelo tienes, consulta la página de identificación de Apple.

Reviviéndolo

¿Has encontrado el viejo iPod de la abuela? ¿Funciona? Puede que la batería esté agotada, así que necesitarás un cable de carga.

Las últimas generaciones del iPod Touch usaban el cable Lightning de Apple, pero todos los demás modelos requieren un cable de carga de 30 pines, que tiene un conector ancho y plano muy característico. Apple ya no fabrica estos cables, pero puedes encontrar repuestos de fabricantes alternativos.

Si cargarlo no lo revive, puede que la batería necesite ser reemplazada. O quizás haya algún otro problema, como un conector de auriculares roto o una pantalla dañada. Apple todavía repara iPods, pero solo las dos últimas generaciones del Touch.

Puedes enviarlo a un servicio técnico o repararlo tú mismo si te animas. El sitio web de reparaciones iFixit ofrece guías detalladas paso a paso para reemplazar varios componentes. Tendrás que conseguir las piezas de repuesto por tu cuenta.

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Los usuarios de iPod Touch deben tener en cuenta las limitaciones de software. La versión más reciente del sistema operativo de Apple compatible con el iPod Touch de séptima generación —la última versión que se vendió— es iOS 15, y los modelos anteriores están limitados a versiones aún más antiguas.

Esto no supone un problema para otras variantes de iPod, ya que no utilizan iOS.

Añadir música

El iPod Nano plateado de mi abuela parecía funcionar bien, pero decidí empezar de cero restableciéndolo a la configuración de fábrica para borrar los archivos de audio y restaurar los ajustes originales. Necesitarás un ordenador, ya sea Mac o Windows, para hacerlo. Apple tiene una página que describe los pasos.

Quienes tengan ordenadores Windows pueden usar iTunes de Apple para gestionar su iPod y sincronizar su biblioteca de música. Para añadir archivos de música digital desde el ordenador, arrástralos a iTunes y suéltalos en la biblioteca de música del iPod. Para añadir una canción que hayas comprado previamente en iTunes, descárgala primero al ordenador, haz clic derecho sobre ella y selecciona “Añadir al dispositivo”. Apple descontinuó iTunes para macOS en 2019, por lo que los usuarios de Mac tendrán que usar Apple Music, pero el proceso de arrastrar y soltar archivos es igual de sencillo.

Atención, suscriptores de Apple Music: podrán reproducir música en streaming en las últimas generaciones del iPod Touch. Sin embargo, para el resto de iPods, solo podrán añadir y escuchar archivos de música extraídos de un CD o comprados en una plataforma de música digital.

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Actualización del software

La mayoría de los iPod son bastante básicos, en parte debido a las limitaciones del firmware integrado.

Pero parte del atractivo del iPod reside en su facilidad de modificación para los aficionados, según Wood.

“Existe un movimiento creciente de personas que buscan modificar los iPod para adaptarlos a las necesidades actuales”, afirmó.

Una modificación popular consiste en reemplazar el firmware del iPod con software de código abierto como RockBox, que permite “actualizar un iPod para ofrecer mayor control y añadir funciones que Apple no había incluido o que no existían en ese momento”, explicó Wood.

Esto incluye compatibilidad con archivos de música sin pérdida de alta resolución, la posibilidad de gestionar la música sin iTunes y el seguimiento de lo que has estado escuchando para que puedas subir tu lista de reproducción a una plataforma como Last.fm, dijo Wood.