Miami. Más de 100 residentes de Florida reportaron haber visto una bola de fuego en el cielo nocturno tan brillante como la Luna, que también fue detectada por dos cámaras de la NASA, y que correspondía a un fragmento de asteroide.

El fenómeno se pudo observar la noche del martes a las 21:37 hora local (9:37 p.m.) desde todo el estado, aunque la mayoría de informes que recibió la Sociedad Americana de Meteoros fueron enviados por residentes en la costa oeste de Florida, dijo la NASA.

#MeteorSighting: A fireball was observed over Florida the night of Feb. 2. It was first spotted west of Bonita Springs and traveled 60 miles northwest before disintegrating.



Read more: https://t.co/DW6gRcsdVG



Eyewitness accounts supplied by the American Meteor Society pic.twitter.com/D5xEKvCYNj — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) February 4, 2026

“El evento también fue detectado por dos cámaras de meteoros de la NASA y numerosas cámaras de acceso público en la región”, explicó en un comunicado la agencia espacial.

Según las imágenes y los datos analizados por la NASA, el meteoro fue observable por primera vez a una altitud de 56 millas (unos 90 kilómetros) sobre un punto en el Golfo al oeste de la localidad de Bonita Springs.

La bola de fuego estuvo causada por un pequeño fragmento de un asteroide que se movía a 72.1 millas por hora (115 kilómetros por hora) y viajó en dirección noroeste antes de desintegrarse a 28 millas (45 kilómetros) sobre el océano.

“En su punto más brillante, el meteoro rivalizó con la Luna Llena en intensidad y exhibió un color verde azulado tanto para los observadores como para las cámaras”, señaló la NASA.

La agencia gubernamental agregó que la bola de fuego no correspondía a una lluvia de meteoros prevista.

La observación a simple vista de fragmentos de meteoros, comúnmente denominados estrellas fugaces, es relativamente frecuente, aunque no siempre alcanzan un brillo tan intenso como el de la pasada noche.