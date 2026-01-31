ORLANDO, Florida. La medallista de oro olímpica Sha’Carri Richardson fue arrestada y acusada de exceso de velocidad en Florida el jueves, según las autoridades.

Richardson fue arrestada por supuestamente circular a 167 km/h (104 mph) en una autopista a las afueras de Orlando. Un portavoz del departamento del sheriff del condado de Orange dijo que “conducía peligrosamente muy cerca de otro vehículo y se cruzaba de carril para rebasar a otros conductores”.

La velocista de 25 años es una de las mujeres más rápidas de todos los tiempos, ganadora de una medalla de plata en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de oro en el relevo 4x100 ese mismo año. Las medallas olímpicas de Richardson llegaron después de ser descalificada de los Juegos Olímpicos de 2020 al dar positivo por sustancias químicas presentes en la marihuana.

El año pasado, Richardson emitió una disculpa pública a su novio, Christian Coleman, después de que fuera arrestada por un delito de violencia doméstica de cuarto grado por supuestamente agredir a Coleman en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma en julio.