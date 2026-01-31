Puerto Rico parece encabezar, al día de hoy, la lista de las selecciones más afectadas por las negativas a jugadores para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya sea por faltas de permisos por la ausencia de una póliza de seguro o porque manejan al momento proceso de rehabilitación de lesiones u operaciones que repercuten en objeciones de sus equipos o negaciones de seguros para garantizar sus contratos.

Y aunque los detalles de todos los jugadores de otras selecciones del mundo no han sido hechos públicos de forma íntegra, la realidad es que aunque al momento parece ser algo en menos escala, Puerto Rico no es el único afectado.

PUBLICIDAD

De hecho, el periodista cubano Yordano Carmona, MLB le dejó saber a las 20 naciones que competirán en el Clásico Mundial de Béisbol que del total de 700 nombres que fueron sometidos para evaluación para el torneo, un total de 168, o el equivalente al 24 por ciento del total, no fueron aprobados por decisiones de sus equipos, procesos médicos en curso o negativas de las aseguradoras a cubrir sus contratos.

10 Fotos Conoce las principales estrellas de Puerto Rico a quienes le han negado permiso, se han bajado por motivo propio o están lesionados y no podrán jugar en el torneo.

Puerto Rico al parecer figura al tope de los afectados hoy sábado. La lista de jugadores que no recibieron cobertura de póliza o permisos de sus equipos incluyen a quien había sido nombrado capitán del equipo, Francisco Lindor, junto a Carlos Correa, José Berríos, Víctor Caratini, Yacksel Ríos, Jovani Moran y Luis Quiñones.

Junto a ellos tampoco podrá jugar por razones similares, aunque en su caso anticipó su baja, Kike Hernández, quien rehabilita su codo después de una operación. Igualmente, Emilio Pagán y Alexis Díaz han declinado jugar por razones personales.

Mientras, Puerto Rico aún aguarda por saber si Edwin “Sugar” Díaz y Fernando Cruz recibirán permisos de los Dodgers de los Ángeles y Yankees de Nueva York, respectivamente, y si sus contratos serán entre los asegurables.

Y aunque parezca ahora mismo que la situación es una movida contra Puerto Rico, lo cierto es que otros países también ya han conocido algunos casos de prohibiciones a ciertos talentos.

José Altuve, compañero del boricua Carlos Correa en los Astros, tampoco recibió permiso. ( Lynne Sladky )

Entre ellos están Venezuela, quienes no podrán contar con José Altuve ni Miguel Rojas, y Canadá, quien no contará con Freddie Freeman, quien según reportes se bajó del equipo y ante eso se desconoce si fue por un asunto de falta de seguro.

PUBLICIDAD

Cuba, por su parte, enfrenta un escenario distinto, con rechazos a jugadores de ascendencia cubana nacidos fuera de la isla, como Carlos Rodón, Anthony Santander y Andrew Pérez, además de complicaciones relacionadas con visas para peloteros que residen en Cuba.

Según el memorándum enviado por Major League Baseball a principios de enero a las federaciones participantes, solo los jugadores que superaron el proceso médico, contractual y de seguro fueron aprobados para competir en el torneo.

A días del cierre definitivo de los rosters, las ausencias alterarán los planes de varias selecciones y revivirán el debate sobre la influencia de los equipos de Grandes Ligas y las aseguradoras en un torneo que busca reunir a las principales figuras del béisbol internacional.