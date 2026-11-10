Los principales centros comerciales de Puerto Rico anunciaron sus horarios especiales para el próximo viernes 27 de noviembre, cuando se celebrará el Black Friday, una de las fechas más esperadas por los consumidores que buscan aprovechar las ofertas de la temporada navideña.

Según informó este martes la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP), algunos establecimientos abrirán sus puertas desde las 6:00 de la mañana, mientras que otros comenzarán a recibir clientes más tarde.

A continuación, los horarios anunciados para el viernes 27 de noviembre:

Plaza Las Américas (San Juan): 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

6:00 a.m. a 9:00 p.m. Plaza del Caribe (Ponce): 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

6:00 a.m. a 9:00 p.m. Plaza Río Hondo, Plaza del Sol, Plaza del Norte, Plaza Isabela, Plaza del Atlántico, Plaza Escorial, Plaza Fajardo, Plaza Cayey y Plaza Walmart (Curzon PR): apertura anticipada a las 6:00 a.m.; horario anunciado de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

apertura anticipada a las 6:00 a.m.; horario anunciado de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. San Patricio en Guaynabo: 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

7:00 a.m. a 9:00 p.m. Mayagüez Mall: 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

7:00 a.m. a 9:00 p.m. Shops @ Caguas y The Outlets at Montehiedra: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

8:00 a.m. a 9:00 p.m. The Mall of San Juan: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. Centro Gran Caribe (Vega Alta): 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. Céntrico (Guayama): 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

La ACCP también informó que los centros comerciales incluidos en el comunicado que especificaron sus operaciones para el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, permanecerán cerrados.

Los horarios están sujetos a cambios, por lo que la asociación recomendó consultar las páginas web y redes sociales oficiales de cada centro comercial antes de visitarlos.