El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dio la voz de alerta sobre un nuevo esquema de fraude mediante mensajes de texto, en el cual elementos criminales se hacen pasar por reclutadores de empleo de la empresa Amazon, con el propósito de obtener información personal de las víctimas y cometer delitos financieros.

El secretario de DACO, Hiram Torres Montalvo, destacó la importancia de que los consumidores permanezcan vigilantes y nunca provean información sensitiva, incluyendo fechas de nacimiento, números de Seguro Social o datos bancarios, a personas o entidades cuya legitimidad no haya sido verificada.

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“Los técnicos de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor han identificado un esquema sofisticado que busca atraer a las potenciales víctimas mediante una oferta de empleo que ‘garantiza’ ingresos entre $250 y $500 diarios por ‘solo’ 90 minutos de trabajo. Estos individuos envían mensajes de texto indicando que hay un número limitado de espacios disponibles, creando un sentido de urgencia para que la persona responda y comparta información personal”, explicó el secretario.

Según detalló el titular, el mensaje fraudulento indica: “Soy Beth de Reclutamiento de Amazon. Su perfil ha sido seleccionado para una emocionante oportunidad de trabajo a tiempo parcial y remoto”, prometiendo además ingresos de hasta $1,000 por cuatro días de trabajo a la semana y beneficios como vacaciones pagadas. El texto culmina exhortando a la persona a comunicarse mediante mensaje al número 1-623-273-5448.

“Este esquema está diseñado para engañar al consumidor utilizando el nombre de una empresa reconocida como Amazon, lo que genera una falsa sensación de legitimidad. Una vez la persona responde, los delincuentes buscan obtener acceso a su información personal para utilizarla en otros fraudes”, añadió el secretario.

Para más información, puede visitar www.daco.pr.gov. Si necesita más detalles o desea presentar querellas, los consumidores pueden comunicarse al 787-722-7555, o visitar las oficinas de regionales de DACO.