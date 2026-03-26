Recibir un depósito inesperado en tu cuenta bancaria puede parecer una buena noticia, pero en realidad es una situación que debe manejarse con cuidado.

Tanto en en Estados Unidos como en Puerto Rico, utilizar dinero que no te pertenece, aunque haya llegado a tu cuenta por error, puede traer consecuencias legales y financieras.

De acuerdo con la Consumer Financial Protection Bureau, lo más importante en estos casos es no tocar los fondos y notificar de inmediato al banco para que investigue el origen de la transacción.

Cómo actuar ante un depósito desconocido

Especialistas en finanzas personales recomiendan mantener la calma y seguir una serie de pasos básicos:

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Verificar el origen del dinero: Antes de asumir que se trata de un error, conviene revisar si corresponde a un pago legítimo, como salario, reembolso o beneficio olvidado.

No usar el dinero: Evita retirarlo, transferirlo o gastarlo. Mantener el monto intacto es clave mientras se aclara la situación.

Contactar al banco: La entidad financiera debe ser notificada cuanto antes para iniciar el proceso de revisión y posible reversión.

Evitar acuerdos directos con terceros: Si alguien afirma haber enviado el dinero por equivocación, no devuelvas fondos por tu cuenta; todo debe gestionarse a través del banco.

Riesgo de fraude

En algunos casos, estos depósitos forman parte de estafas. Un delincuente puede enviarte dinero y luego pedirte que lo devuelvas por otro método. Posteriormente, podría desconocer la transacción original, dejándote sin el dinero y con un problema financiero.

Qué pasa si usas el dinero

Aunque el dinero esté en tu cuenta, no es legalmente tuyo. Gastarlo o transferirlo puede considerarse apropiación indebida. Tarde o temprano, el banco detectará el error y exigirá la devolución.

Si no puedes devolver el monto, podrías enfrentar consecuencias como:

Cobros o deudas adicionales

Cierre de la cuenta bancaria

Procesos de recuperación similares a los de un préstamo

Aunque no siempre deriva en cargos penales, el problema puede escalar si se demuestra intención de quedarse con el dinero.

Actuar rápido evita complicaciones

Expertos coinciden en que la mejor decisión es actuar con transparencia y rapidez. Notificar al banco y no disponer de los fondos permite resolver la situación sin afectar tu historial financiero.

Lo que parece un golpe de suerte puede convertirse en un dolor de cabeza si no se maneja correctamente.