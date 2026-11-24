La cadena de tiendas de ropa infantil The Children’s Place se encaminaría al cierre de todos sus establecimientos luego de acogerse a la quiebra en Estados Unidos.

La empresa, que cuenta con seis establecimientos en Puerto Rico, presentó voluntariamente una petición bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras el pasado 8 de noviembre ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Nueva Jersey, según indicó en un comunicado.

The Children’s Place informó que buscaría vender sus operaciones a un nuevo propietario con la intención de continuar el negocio. Sin embargo, la empresa también se prepara para la posibilidad de no conseguir un comprador que permita mantener las operaciones.

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En su página web, la compañía publicó un aviso que indica “all stores closing” (todas las tiendas cerrarán) y anuncia ventas de liquidación. También advierte que todas las ventas son finales, por lo que no se aceptan cambios ni devoluciones.

En su página web, The Children’s Place publicó un aviso que indica “all stores closing” (todas las tiendas cerrarán) y anuncia ventas de liquidación. ( Captura / childrensplace.com )

La empresa, que también incluye la marca Gymboree, atribuyó sus dificultades económicas a la disminución en la demanda de ropa infantil, el aumento en los costos, los aranceles y la fuerte competencia en el sector, según comunicó el medio especializado Retail Dive. The Children’s Place reportó deudas que superan los $881 millones y activos valorados en aproximadamente $742 millones.

The Children’s Place fue fundada en 1969 en Hartford, Connecticut, por David Pulver y Clinton Clark. Adquirió los derechos de Gymboree en 2019.

¿Qué pasaría con las tiendas en la Isla?

En Puerto Rico, el localizador de establecimientos de The Children’s Place identifica seis tiendas:

Plaza Las Américas , en San Juan

, en San Juan Rexville Town Center , en Bayamón

, en Bayamón Trujillo Alto Plaza , en Trujillo Alto

, en Trujillo Alto Shops at Caguas , en Caguas

, en Caguas Puerto Rico Premium Outlets , en Barceloneta

, en Barceloneta Mayagüez Mall, en Mayagüez

El aviso de cierre representaría el fin de las operaciones de la cadena, aunque todavía no se ha informado una fecha específica para el cierre definitivo de cada tienda.

Descontinúan puntos y beneficios

La quiebra también tendrá consecuencias para los clientes que participan del programa de beneficios.

A partir del 12 de diciembre de 2026, el programa My Place Rewards será descontinuado. Los puntos y beneficios acumulados dejarán de ser válidos y no podrán canjearse después de esa fecha. Por eso, la empresa exhortó a sus miembros a utilizar sus recompensas antes de que termine el programa.

La compañía también informó que ya no se pueden comprar nuevas tarjetas de regalo, pero continuará aceptando las tarjetas existentes de The Children’s Place y Gymboree hasta el 12 de diciembre.

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Después de esa fecha, no se podrán utilizar para realizar compras y los balances restantes tampoco podrán cambiarse por dinero en efectivo.

En cuanto a la tarjeta de crédito My Place Rewards, emitida y administrada por Comenity Capital Bank, las cuentas permanecerán activas y los clientes podrán continuar utilizándolas para realizar compras. Sin embargo, los puntos y beneficios del programa de recompensas dejarán de estar disponibles una vez concluya el programa el 12 de diciembre.