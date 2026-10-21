Amazon anunció que contratará a más de 300,000 empleados para ocupar puestos temporeros, a tiempo parcial y a tiempo completo durante la temporada navideña.

Según la compañía, los empleados temporeros recibirán un salario promedio de $20 por hora. En el caso de los puestos regulares a tiempo completo en sus operaciones, el salario comienza en $20 por hora, mientras que el promedio se acerca a los $24 por hora.

La compañía indicó que publicará nuevas vacantes semanalmente entre octubre y diciembre.

“Una de las mejores partes es dar la bienvenida a tantos nuevos compañeros de equipo a Amazon y, este año, estamos contratando a más de 300,000 personas para puestos de temporada, de medio tiempo y de tiempo completo en toda nuestra red de operaciones centrales a nivel nacional”, expresó J. Ofori Agboka, vicepresidente de Experiencia de Personas y Tecnología para Operaciones Globales de Amazon.

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“Y al dar la bienvenida a esos nuevos compañeros de equipo, también continuamos invirtiendo en las personas que hacen todo esto posible y en los beneficios que más les importan a ellos y a sus familias”, indicó.

Amazon también anunció un cambio en sus beneficios médicos. A partir del 1 de enero de 2027, los empleados temporeros elegibles que trabajen al menos 30 horas semanales tendrán acceso a cubierta médica desde su primer día de trabajo.

Los planes comenzarán en $5 semanales, con copagos de $5, según la empresa.

“Es poco común que las empresas de nuestra industria ofrezcan cubierta médica desde el primer día de trabajo, pero llevamos varios años ofreciéndola a nuestros empleados regulares a tiempo completo. A partir del 1 de enero de 2027, nos complace extender este beneficio a los empleados temporeros que trabajen al menos 30 horas semanales”, mencionó Agboka.

“Esto significa que cualquier persona que ocupe uno de estos puestos temporeros elegibles, ahora o en el futuro, tendrá acceso a cubierta médica, ya sea que se una a nuestro equipo durante la temporada navideña o en cualquier otro momento del año, pues contratamos empleados temporeros durante todo el año”, explicó.

Los empleados temporeros contratados antes de esa fecha tendrán acceso a la cubierta médica a partir del 1 de enero de 2027.

Los interesados pueden buscar vacantes en amazon.com/localjobs o enviar NEWJOB al 31432 para recibir alertas de empleo.