Amazon recortará alrededor de 16,000 empleos en la última tanda de despidos masivos en la industria tecnológica.

Beth Galetti, una vicepresidenta senior de la empresa de comercio electrónico, realizó el anuncio en una publicación de un blog el miércoles.

Los recortes se producen tras la última ronda de despidos en octubre, cuando 14,000 trabajadores de Amazon perdieron su ocupación.

Galetti afirmó que el personal de Estados Unidos tendrá un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro del grupo. Aquellos que no lo consigan o quieran cambiar de empleo, recibirán la indemnización por despido, servicios de recolocación y las prestaciones de seguro de salud, agregó.

“Mientras realizamos estos cambios, continuaremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que son críticas para nuestro futuro”, afirmó Galetti.

Los despidos son los más numerosos en la empresa desde 2023, cuando dejó a 27,000 personas fuera del plantel.

La fuerza laboral de Amazon se duplicó durante la pandemia del COVID-19, debido a que millones de personas se confinaron en sus casas y aumentaron el gasto online. Pero en los años siguientes, tantos grandes tecnológicas como minoristas recortaron miles de empleos para alinear nuevamente el gasto.

La contratación se estancó en Estados Unidos, y en diciembre reportó una subida de apenas 50,000 empleos, casi los mismos de la cifra revisada a la baja de 56,000 en noviembre.

Los datos laborales apuntan a la reticencia de las empresas a contratar más trabajadores, incluso aunque el crecimiento económico se haya recuperado. Muchas firmas contrataron de forma agresiva tras la pandemia y ya no tienen que cubrir más puestos de trabajo. Otras se han contenido debido a la incertidumbre generalizada causada por los cambios en las políticas arancelarias de Trump, el aumento de la inflación y la expansión de la inteligencia artificial, que podría alterar o incluso reemplazar a algunos puestos de trabajo.