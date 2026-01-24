Amazon se ha consolidado como el primer destino de compras para millones de consumidores en busca de conveniencia y precios competitivos.

Sin embargo, según publicó El Diario New York, especialistas en seguridad del consumidor y agencias gubernamentales advierten que no todos los artículos disponibles en la plataforma son una compra segura, especialmente cuando se adquieren a través de vendedores externos.

Reportes oficiales y testimonios de usuarios identifican al menos cinco categorías de productos cuyo riesgo puede superar cualquier ahorro.

Medicamentos para mascotas

La compra de medicamentos veterinarios en línea representa un peligro para la salud de los animales. Autoridades y organizaciones de protección animal han detectado la venta de fármacos falsificados, en particular tratamientos contra pulgas y garrapatas. Algunos de estos productos contienen sustancias como pirimifos-metil, un insecticida no apto para uso directo en animales, que puede provocar vómitos, convulsiones, dificultad respiratoria e incluso la muerte.

Incluso cuando el producto es auténtico, no existe garantía de que haya sido almacenado bajo las condiciones adecuadas. A diferencia de clínicas veterinarias y farmacias especializadas, muchos vendedores externos no controlan factores clave como temperatura y humedad, lo que puede afectar la eficacia y seguridad del medicamento.

Productos de belleza de marcas de lujo

Las ofertas excesivamente atractivas en cosméticos de alta gama suelen esconder un riesgo. Una investigación de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) reveló que una parte significativa de los productos adquiridos en plataformas digitales resultaron ser falsificaciones, incluidos artículos vendidos a través de Amazon.

Estos cosméticos no solo imitan el empaque original, sino que pueden contener sustancias tóxicas como mercurio, arsénico y cadmio, al no cumplir con controles sanitarios ni procesos de fabricación regulados. Por esta razón, expertos recomiendan adquirir productos de belleza únicamente en tiendas oficiales o distribuidores autorizados.

Alimentos de rápida caducidad

Aunque el comercio de alimentos en línea ha crecido, los productos perecederos continúan representando un desafío. Usuarios han reportado la recepción de alimentos vencidos o próximos a expirar, incluyendo fórmulas infantiles y productos cárnicos procesados.

El problema se agrava cuando no se mantiene una cadena de frío adecuada durante el envío. Retrasos en la entrega o un manejo inadecuado pueden acelerar el deterioro y favorecer la proliferación de bacterias. Para este tipo de productos, especialistas sugieren optar por supermercados físicos o servicios de entrega especializados.

Electrónica de bajo costo

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) ha emitido alertas sobre dispositivos electrónicos vendidos en Amazon que no cumplen con estándares mínimos de seguridad. Entre los riesgos identificados figuran incendios, sobrecalentamiento, descargas eléctricas y fallas estructurales.

Además, el sistema de inventario compartido puede mezclar productos originales con imitaciones, dificultando identificar su procedencia. Precios demasiado bajos, especificaciones incompletas y descripciones ambiguas suelen ser señales de alerta para los compradores.

Electrodomésticos de gran tamaño

La adquisición de electrodomésticos como lavadoras, secadoras y refrigeradores a través de Amazon también implica riesgos. Muchos vendedores no incluyen servicios de instalación ni transporte especializado, lo que puede resultar en equipos dañados o defectuosos al momento de la entrega.

A esto se suma la venta de marcas poco conocidas con garantías limitadas o difíciles de reclamar. Dado el alto costo de estos productos, expertos recomiendan comprarlos en tiendas físicas que ofrezcan entrega, instalación y servicio posventa confiable.