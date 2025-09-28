Amazon tendrá que pagar más de $1,000,000 millones sus clientes en Estados Unidos debido a un acuerdo judicial por el que se constató que la empresa estaba cometiendo una infracción: quiénes son elegibles para recibir el dinero y cuánto les corresponde.

Según informó Telemundo, Amazon deberá pagar $51 a cada cliente en Estados Unidos que haya utilizado el servicio Prime hasta tres veces en un lapso de 12 meses, lo que da un total de US$1,500 millones para todos los clientes en total.

¿El motivo? Hubo un acuerdo judicial después de que la compañía fue acusada de engañar a los clientes para que se suscriban al servicio Prime, y luego presentarles dificultades para que lo cancelen en caso de que lo requieran, por lo que deberá indemnizar a los afectados.

Pero eso no es todo: como parte del acuerdo, la empresa también deberá pagar otros US$1,000 millones al gobierno de Estados Unidos en carácter de multa, significando una suma histórica y un episodio sin precedentes en los vínculos judiciales de la compañía.

Según la página oficial de Amazon, el servicio de Amazon Prime cuesta US$14.99 por mes y US$139 al año, mientras que el de Prime Video tiene un valor de US$8,99 cada mes.