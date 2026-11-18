Orocovis tienen un sinnúmero de atributos que lo distinguen, pero cuando se trata de elementos culinarios, resalta la longaniza, un embutido que es el plato tradicional de este pueblo montañoso.

Aunque son varios los negocios donde se puede conseguir, Primera Hora visitó tres de ellos, recomendados por ciudadanos del mismo municipio, e indagó qué los distingue.

La Sombra

En el restaurante La Sombra, conocido por vender las longanizas Doña María, Yilka Torres Ortiz, empleada del lugar, aseguró que ese negocio se destaca porque su producto es “el original, el tradicional”.

“Llevamos desde 1934. Fue fundado por doña María Ortiz y don Pello Ortiz”, comentó sobre el restaurante, localizado a un lado de una pendiente de la carretera PR-156.

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Aunque en La Sombra se ofertan siete variedades de longanizas, Yilka aseguró que “las tradicionales son las de pollo y las de cerdo”.

“Después vinieron la de tripleta, que es jamón, bistec y pernil; vino la de pavochón, que es pavo, pernil y bacon; tenemos la de chorizo, que es de cerdo, pero se deja curar más tiempo y tiene condimentos más fuertes, y en sabor es más fuerte que la de cerdo tradicional; tenemos la de pescado; y ahora la última que se fundó fue la de cerdo ahumado, que se ha vendido muy bien”, explicó la joven.

Aunque afirmó que “todas son sabrosas”, entre esa variedad, aseguró que “la más que se vende es la de cerdo… Es la original, como yo digo. Para los clientes, como que tiene mejor sabor, es más jugosita”.

Agregó que, precisamente, esa longaniza de cerdo es la que usa para el plato de arroz con longaniza.

En La Sombra, además de saborear allí mismo los embutidos, se puede comprar cruda, por libra, para consumir luego según sea su preferencia.

“Como usted quiera, si se las quiere comer aquí, o se las quiere comer en su casa ya hechas, pues las puede comprar también aquí”, insistió.

Además del delite al paladar, si optas por disfrutar del restaurante y su servicio, también podrá gozar de la hermosa vista que ofrece desde su terraza hacia las montañas de Orocovis y sus alrededores.

Los Amigos

Otro negocio con bastante tradición en la venta de longanizas es el Cafetín y Restaurante Los Amigos, ubicado a un lado de la carretera PR-155. Según explicó su dueño, Carlos Vicente Otero, llevan 31 años vendiendo longanizas allí en Orocovis.

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“Somos, prácticamente, los primeros después de Doña María. Es Rico’s, La Sombra, y aquí”, afirmó.

Sostuvo que allí pueden comprar “longaniza de cerdo; longaniza de pollo; arroz con longanizas; mofongo relleno con longanizas, que se vende mucho; la longaniza frita, y cruda también se vende”.

Aseguró que la favorita de los comensales es la “original, la de cerdo”, que además resaltó como “una longaniza fresca, que viene diaria de la fábrica”.

“Y, cómo te digo, tenemos las empanadillas de longaniza, los pinchos de longaniza, que es el sample que la gente prueba. Y una vez la gente prueba eso, pues ya saben que la longaniza es la mejor. Nos distingue la frescura y la calidad”, afirmó.

Agregó que “lo mismo la pueden consumir en el negocio, que comprarla y hacerla en la casa”, cualquiera de los días que operan, de jueves a domingo, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Don Carlos, además, prometió “un ambiente familiar” para disfrutar la longaniza, y la vista hacia las montañas.

“Esto es familiar. Aquí no hay… no queremos guaguas, no queremos motoras, no grupos grandes. Esto es un ambiente familiar completamente, sin revolú”, afirmó.

“Nuestra longaniza es la mejor. Y no lo digo yo, lo dice to el barrio. Bueno, yo tengo clientes de Yauco, y tengo clientes de la otra esquina, de allá de Río Grande. ¿Tú sabes lo que es? Que eso es punta con punta. De Mayagüez. Y la cosa es que vienen prácticamente quincenal, mensual. No es que vienen una sola vez”, insistió.

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Ahora en la época festiva, muchos optan por darse una vuelta por rincones montañosos de Puerto Rico, por lo que Orocovis con sus longanizas siempre es una excelente opción. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Ciclón Restaurant

También en la misma carretera PR-155, pero en el barrio Gato, está localizado Ciclón Restaurant, un negocio que, según dio a conocer su propietario Kelmit Morales, ya celebraron sus 14 años.

“Yo tengo longaniza frita con tostones o mofongo; tengo hamburger de longaniza; tengo unas mini longas, que es como unas gordon blue, pero rellenas de longaniza y queso mozzarella, y son muy buenas, eso es espectacular”, aseveró.

Explicó que las mini longas son de longanizas de pollo, y las longanizas fritas son de pollo o cerdo.

“La gente lo que más pide es el mofongo relleno de longaniza, que yo preparo la longaniza de cerdo en salsita criolla y relleno el mofongo. Es lo más que yo vendo, el mofongo relleno de longaniza”, comentó.

Morales afirmó que su restaurante se identifica “con el mofongo relleno (de longaniza), porque para acá casi todo el mundo la vende frita”.

“Y yo la tengo al vino, longaniza al vino, que en Orocovis aquí ahora mismo no la tiene nadie. La vendo yo solito, la del vino. Y es muy buena”, aseguró.

Además de disfrutar sus platos en el restaurante, Morales indicó que también se pueden pedir las longanizas crudas de cerdo o pollo para llevar.