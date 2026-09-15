Casi un mes después del histórico sorteo, la Lotería de Illinois confirmó que el único ganador del premio de $1,040 millones de Powerball finalmente se presentó a reclamarlo.

La persona, cuya identidad permanecerá en el anonimato, compró un boleto de Quick Pick por apenas $2 para el sorteo del 12 de agosto. El billete ganador fue adquirido en Hy-Vee Fast & Fresh, en Quincy, Illinois.

El ganador contó a funcionarios de la lotería que, al descubrir que había acertado, no podía creerlo.

“Al principio no creía que hubiera ganado, así que llamé a un familiar para confirmarlo”, relató.

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Incluso después de reclamar el premio, aseguró que todavía está procesando la noticia.

“Nunca podría haber imaginado que una compra de $2 me llevaría a un premio de $1,040 millones. Esto es verdaderamente una bendición y estoy increíblemente agradecido por esta oportunidad inesperada y extraordinaria”, expresó.

La persona ganadora trabajó durante las últimas semanas con asesores legales y financieros para prepararse para el proceso y eligió recibir el dinero mediante un pago único, en lugar de la opción de anualidad.

El premio es el segundo más grande ganado en la historia de la Lotería de Illinois.

Amanda Crosas, gerente del Centro de Premios de Chicago de la Lotería de Illinois, asistió a los representantes legales del ganador durante el reclamo.

“Después de ocho años procesando reclamos de lotería, he tenido la oportunidad de conocer a muchos ganadores, pero un premio de $1,000 millones es verdaderamente extraordinario”, dijo Crosas.

Por su parte, Harold Mays, director de la Lotería de Illinois, celebró que el ganador finalmente reclamara el histórico premio.

“Un premio de esta magnitud es un acontecimiento extraordinario y nos entusiasma ver que el segundo premio de lotería más grande ganado en Illinois haya sido oficialmente reclamado”, manifestó Mays.