Un solo boleto vendido en Illinois acertó los seis números sorteados anoche y se convirtió en el ganador de un histórico premio de $1,040 millones, informó Powerball.

El premio mayor es el más grande otorgado por Powerball en lo que va de 2026 y se posiciona como el octavo premio mayor más grande en la historia del juego.

El ganador puede optar por recibir el premio mediante una anualidad de 30 pagos o escoger el pago único en efectivo, cuyo valor es de $450.5 millones, antes de impuestos.

Los números ganadores del sorteo del miércoles, 12 de agosto, fueron: 4, 26, 66, 67, 69 y Powerball 9.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Reino Unido.

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