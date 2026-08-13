Un solo boleto vendido en Illinois acertó los seis números sorteados anoche y se convirtió en el ganador de un histórico premio de $1,040 millones, informó Powerball.

El premio mayor es el más grande otorgado por Powerball en lo que va de 2026 y se posiciona como el octavo premio mayor más grande en la historia del juego.

El ganador puede optar por recibir el premio mediante una anualidad de 30 pagos o escoger el pago único en efectivo, cuyo valor es de $450.5 millones, antes de impuestos.

Los números ganadores del sorteo del miércoles, 12 de agosto, fueron: 4, 26, 66, 67, 69 y Powerball 9.

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El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Reino Unido.

Los 10 premios mayores más grandes de Powerball

  1. $2,040 millones – 7 de noviembre de 2022 – California
  2. $1,817 millones – 24 de diciembre de 2025 – Arkansas
  3. $1,787 millones – 6 de septiembre de 2025 – Misuri y Texas
  4. $1,765 millones – 11 de octubre de 2023 – California
  5. $1,586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee
  6. $1,326 millones – 6 de abril de 2024 – Oregon
  7. $1,080 millones – 19 de julio de 2023 – California
  8. $1,040 millones – 12 de agosto de 2026 – Illinois
  9. $842.4 millones – 1 de enero de 2024 – Michigan
  10. $768.4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin