Una jugada rutinaria mientras hacía compras terminó convirtiéndose en una ganancia inesperada para una residente del estado de Indiana, ganadora de la mitad del jackpot de $143 millones del Powerball sorteado el pasado 29 de abril.

La mujer compró su boleto en Al’s Supermarket, ubicado en la calle East Lincolnway en La Porte, mientras realizaba compras, según informó Powerball en un comunicado.

La ganadora relató que escogió sus números de forma sencilla, marcando una línea vertical en el formulario de jugada.

Días después del sorteo, ya en su casa, recordó que tenía los boletos y decidió revisarlos dentro de su vehículo. Mientras los sacaba de su cartera, uno de los boletos salió volando por la ventana abierta del carro.

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Al intentar recuperarlo, notó que el otro boleto que tenía en la mano coincidía con los números ganadores: 3, 19, 35, 51 y 67, con el Powerball rojo 15.

El boleto que salió por la ventana pasó a segundo plano, ya que el que tenía en la mano coincidía con los seis números ganadores.

“Estaba en shock”, recordó sobre el momento. “No podía hablar, no lo podía creer”.

La mujer optó por recibir el pago en efectivo, por un total de $32,603,357.68, y mencionó que planea invertir cuidadosamente el dinero.

Aunque aún no decide si seguirá trabajando o se retirará, adelantó que uno de sus primeros planes es realizar el viaje de sus sueños a Alaska. También es fanática de los Chicago Bears (NFL) y no descarta usar parte del premio para asistir a los partidos.

La ganadora reclamó el dinero a través de una entidad legal (LLC).

Por otro lado, Al’s Supermarket recibirá un bono de $100,000 por la venta del boleto afortunado.

La otra mitad de los $143 millones cayó en Kansas, donde otro jugador acertó los seis números. El premio se dividió en $71.7 millones para cada ganador.

Actualmente, el jackpot asciende a $396 millones y se sorteará el próximo sábado, 4 de julio.