¡Se lo llevaron! Powerball de $143 millones cae en dos lugares
El premio mayor del sorteo de anoche tendrá que repartirse entre los ganadores.
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El sorteo del Powerball del miércoles 29 de abril dejó varios ganadores del premio mayor, estimado en $143 millones.
Según los resultados oficiales, los boletos ganadores fueron vendidos en los estados de Indiana y Kansas, lo que significa que el premio se dividirá entre los afortunados.
Los números ganadores de la noche fueron: 3, 19, 35, 51 y 67, con el Powerball rojo 15.
El premio en efectivo estimado alcanza los $65.2 millones.
El Powerball actualmente se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.