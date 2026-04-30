El sorteo del Powerball del miércoles 29 de abril dejó varios ganadores del premio mayor, estimado en $143 millones.

Según los resultados oficiales, los boletos ganadores fueron vendidos en los estados de Indiana y Kansas, lo que significa que el premio se dividirá entre los afortunados.

Los números ganadores de la noche fueron: 3, 19, 35, 51 y 67, con el Powerball rojo 15.

El premio en efectivo estimado alcanza los $65.2 millones.

El Powerball actualmente se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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Fotos: Aquí fue que se vendió el boleto ganador de los $2,040 millones del Powerball
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Joe Chahayed, dueño del negocio Joe's Service Center en California, recibió un bono de $1 millón por vender la jugada ganadora.