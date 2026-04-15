Powerball salta el charco.

El juego de lotería que ha hecho millonarios en Estados Unidos se ampliará este verano para incluir a jugadores de Inglaterra, Escocia y otras partes del Reino Unido.

El martes se anunció un acuerdo entre la Multi-State Lottery Association, que gestiona el juego de lotería, y Allwyn UK, que gestiona la Lotería Nacional del Reino Unido. El acuerdo aún debe ser aprobado por una comisión del juego del Reino Unido.

Será la primera vez que una lotería de fuera de Estados Unidos contribuya al bote de Powerball.

PUBLICIDAD

12 Fotos Este sábado se sorteará uno de los mayores.

“Buscamos constantemente formas de asegurarnos de que mantenemos Powerball cultural y comercialmente relevante”, dijo Matt Strawn, que dirige Powerball y es director ejecutivo de la Lotería de Iowa. “Y ésta es la siguiente progresión natural para conseguirlo”.

Los jugadores de ambos lados del Atlántico dispondrán del mismo bote, que se pagará en dólares estadounidenses y en libras esterlinas en el Reino Unido.

Para los jugadores de EE.UU., nada cambia, incluido el coste de 2 $ de un boleto de Powerball y las grandes probabilidades de ganar el bote de 1 entre 292,2 millones, dijo Strawn. Pero con los jugadores del Reino Unido comprando boletos, un mayor número de jugadores hará crecer los botes más rápidamente.

“Los jugadores siempre nos dicen, encuesta tras encuesta, que lo que les gustaría ver es un crecimiento más rápido de los botes de Powerball”, dijo Strawn. “Como es lógico, cuanto más crecen los botes, más gente juega al juego en un sorteo concreto. Cuanta más gente juega, más aumentan las ventas. Cuanto más crecen las ventas, más suben los botes y más gente juega”.

Para los jugadores del Reino Unido, Powerball ofrecerá la oportunidad de ganar botes mucho mayores que los que ofrecen ahora las loterías del país y de Europa.

El mayor pago de Powerball fue de algo más de 2,000 millones de dólares de un boleto comprado en 2022 en California. EuroMillones, una lotería que se ofrece en nueve países europeos y que también explota Allwyn en el Reino Unido, pagó el mayor premio a un jugador británico: 195 millones de libras (265 millones de dólares) en 2022.

PUBLICIDAD

“Nuestra ambición es aportar más juegos, más innovación y más emoción a la Lotería Nacional del Reino Unido, y no hay nada más emocionante que Powerball, con sus botes transformadores y su contribución a buenas causas que cambian vidas”, declaró Andria Vidler, Directora Ejecutiva de Allwyn UK.

Aunque los botes serán los mismos en cada país, los importes estimados de los botes serán diferentes debido a los tipos de cambio y a que en EE.UU. se anuncian los importes de los premios antes de impuestos, a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido.

Los botes del Powerball del Reino Unido también se pagarán a lo largo de 30 años, mientras que en Estados Unidos los ganadores pueden elegir entre cobrar su premio a lo largo de los años a través de una renta vitalicia o en efectivo.

Todos los jugadores competirán por el mismo premio gordo, pero los premios menores serán diferentes en los dos países.

Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, así como en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En el juego, los jugadores eligen los números que aparecen en cinco bolas blancas numeradas del 1 al 69 y un número del 1 al 26 en la Powerball roja numerada. Los sorteos seguirán celebrándose los lunes, miércoles y sábados.

Más de 31 millones de personas juegan al menos a un juego de la Lotería Nacional cada año en el Reino Unido.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.