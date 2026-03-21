La Lotería Electrónica de Puerto Rico reveló el lugar donde se vendió un boleto ganador de un premio secundario del Powerball.

El premio secundario fue producto de una jugada de Double Play y acertó cuatro números, más el bolo rojo.

“¡San Juan está de celebración!Un ganador se llevó $50,000 con un premio secundario de Powerball con Double Play, gracias a una jugada automática realizada en el Garage SHELL TO GO STORE CUPEY 61 en San Juan.¡Felicidades al ganador!“, escribió la Lotería en la página de Facebook donde usualmente comparten los detalles de los números ganadores.

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Los números ganadores del sorteo del miércoles en Double Play fueron 9, 13, 25, 26, 46 y el bolo rojo 23.

La opción de Double Play permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

Este premio se une a los recientes que han caído en la isla en los pasados meses.

El pasado 2 de marzo, un premio de $2 millones cayó en el municipio de Carolina.

El boleto ganador fue vendido en Supermercado Mi Gente 2GO.

“¡Carolina está de celebración!Un jugador se llevó $2,000,000 con un premio secundario de Powerball con Power Play, gracias a una jugada automática realizada en el Supermercado Mi Gente 2GO! Villa San Anton en Carolina.¡Felicidades al ganador!“, lee la publicación de la Lotería en Facebook.

Mientras, el 4 de febrero, un jugador se llevó $100,000 del Powerball.

El boleto agraciado fue vendido en una gasolinera ubicada en Isla Verde y se adquirió mediante una jugada automática.

Este premio se sumó a los $100,000 que cayeron en Guánica el 2 de febrero, los $150,000 que cayeron en Camuy el 31 de enero y los $50,000 que cayeron en Bayamón el 28 de enero, marcando así una racha de jugosos premios para la isla en cuestión de días.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.