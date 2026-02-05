La Lotería Electrónica reveló que un jugador se llevó los $100,000 del Powerball que cayeron en Puerto Rico tras el sorteo del miércoles, 4 de febrero.

El boleto agraciado fue vendido en una gasolinera ubicada en Isla Verde y se adquirió mediante una jugada automática.

🎉 ¡Carolina está de celebración! Un jugador se llevó $100,000 con un premio secundario de Powerball con Power Play,... Posted by Lotería Electrónica on Thursday, February 5, 2026

Este premio se suma a los $100,000 que cayeron en Guánica el 2 de febrero, los $150,000 que cayeron en Camuy el 31 de enero y los $50,000 que cayeron en Bayamón el 28 de enero, marcando así una racha de jugosos premios para la isla en cuestión de días.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.