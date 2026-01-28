Una persona de Carolina del Norte se convirtió en millonaria de la noche a la mañana al reclamar el jackpot del Powerball de $209.3 millones el jueves, 22 de enero, en la sede de la lotería en Raleigh.

El ganador eligió un pago único de $95.3 millones, de los cuales, tras impuestos, se llevó a casa $68.6 millones, informó Powerball en un comunicado. Este es el primer jackpot que se entrega en el 2026.

Por ahora, su identidad se mantiene oculta. Según la ley estatal, si alguien gana $50 millones o más, puede reclamar su premio sin que se haga público su nombre durante los siguientes 90 días.

El afortunado adquirió un solo boleto que coincidió con los seis números ganadores del sorteo del miércoles, 21 de enero: 11–26−27−53−55, con Powerball 12.

El boleto ganador fue adquirido en la tienda West 10th Mart, en Roanoke Rapids, que recibirá un bono de $50,000 por venderlo.

Esta victoria marca la sexta vez que Carolina del Norte tiene un ganador del jackpot del Powerball.