Un jugador en Roanoke Rapids, Carolina del Norte, se llevó el primer Powerball del año, con un enorme premio de $209.3 millones, informó la lotería estadounidense en un comunicado.

El boleto ganador, vendido en la tienda West 10th Mart de la ciudad, coincidió con los seis números del sorteo del 21 de enero: 11, 26, 27, 53, 55 y Powerball 12.

El afortunado tiene la opción de recibir una anualidad de $209.3 millones pagada en 30 cuotas durante 29 años o un pago único de $95.3 millones.

“Primero queremos felicitar enormemente al afortunado ganador por este momento que le cambiará la vida”, dijo Mark Michalko, director ejecutivo de la Lotería Educativa de Carolina del Norte.

“Estamos encantados de que el premio haya tocado a alguien de Carolina del Norte. Nuestro consejo para el ganador es firmar el boleto para establecer su propiedad y guardarlo en un lugar seguro. ¡Estamos ansiosos por conocer al gran ganador y celebrar juntos esta ocasión histórica!”, agregó.

El premio puede reclamarse dentro de los 180 días posteriores al sorteo.

Esta victoria marca la sexta vez que Carolina del Norte tiene un ganador del jackpot del Powerball.