El jugador que compró el boleto ganador del premio récord de $1,817 millones del Powerball finalmente reclamó su premio ante la Arkansas Scholarship Lottery, informaron las loterías estadounidenses.

La persona eligió recibir el premio como pago único en efectivo, por un monto de $834.9 millones antes de impuestos, y decidió mantener su identidad en el anonimato.

“Todos estábamos ansiosos por que el ganador se presentara, pero nos alegra que haya buscado primero asesoría legal y financiera, tal como recomendábamos. ¡Estamos encantados de que el ganador sea de Arkansas!”, expresó Sharon Strong, directora ejecutiva de Arkansas Scholarship Lottery.

El boleto fue vendido en una gasolinera Murphy USA ubicada en 208 S. Rockwood en Cabot, para el sorteo del 24 de diciembre, día de Nochebuena. Los números ganadores fueron 4, 25, 31, 52 y 59, con Powerball 19 y el multiplicador Power Play 2.

La estación recibirá $50,000 por vender el boleto ganador.

El gran premio de $1,817 millones es el segundo más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor premio del Powerball en 2025. El premio siguió a 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números. El último sorteo con un ganador del gran premio fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron $1,787 millones.

La última vez que alguien ganó un gran premio del Powerball en Nochebuena fue en 2011.