Otro premio de $100,000 del Powerball fue vendido en Puerto Rico en el sorteo celebrado el miércoles 4 de febrero, marcando una nueva racha de premios para la Isla.

Este es el segundo premio de $100,000 que se registra en días recientes, luego de que el sorteo del 2 de febrero también dejara un boleto ganador por esa misma cantidad, vendido en el municipio de Guánica.

Los números ganadores del sorteo celebrado ayer fueron 27, 29, 30, 37 y 58, con el bolo rojo 15.

Mientras, nadie logró acertar el premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $83 millones para el próximo sorteo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.